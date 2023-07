Guinée: CRIEF - L'ancien ministre Général Rémy Lamah va être fixé sur son sort le 17 juillet prochain

Le procès dans le dossier qui oppose la société SOGUIMAP SARL et le Général Remy LAMAH, ancien ministre de la santé à l'État guinéen représenté par l'agent judiciaire de l'État et la société Chinoise ZMC va connaître son verdict le 17 juillet 2023 devant la chambre de jugement de la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF).

Après les plaidoiries et réquisitions ce jeudi 13 juillet, juge Francis Kova Zoumanigui a renvoyé l'affaire au lundi 17 juillet prochain pour verdict être rendu.

En plaidant, l'agent judiciaire de l'État réclame 200 milliards de francs guinéens au titre des dommages et intérêts.

Pour sa part, le Procureur spécial Moustapha Mariama Diallo a demandé l'acquittement du Général Rémy Lamah et la société SOGUIMAP SARL pour faute de preuves.

Le Général Rémy Lamah et la société SOGUIMAP SARL sont poursuivis pour

corruption dans la passation, l'exécution et le contrôle des marchés publics et complicité. Des faits punis par les articles 19, 771, 776 du Code Pénal, et 52 de la loi 041/AN du 04/07/2017. Dans cette affaire, la société ZMC à l'époque qui fournissait à la Guinée des produits pharmaceutiques, obstétricaux et néonataux pour les femmes et les bébés accuse le ministère de la santé représenté par le médecin Général Rémy Lamah d'avoir résilié son contrat de près de 100 milliards de francs guinéens au profit de SOGUIMAP SARL.

Les prévenus qui ont nié les faits qui leur sont reprochés vont donc être fixés sur leur sort en début de semaine prochaine à la CRIEF.