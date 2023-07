Algérie: L'Ecole nationale supérieure maritime de Bou-Ismail/Tipasa - Sortie de promotions d'officiers de la marine marchande

TIPASA — Le ministre des Transports, Youcef Cherfa, a présidé, jeudi à l"Ecole nationale supérieurs maritime (ENSM) de Bou-Ismail (Tipasa), la cérémonie de sortie de promotions d'officiers de la marine marchande.

M.Cherfa a précisé, à cette occasion, que le secteur du commerce maritime sera renforcé par 99 officiers, dont 14 femmes, à savoir 17 ingénieurs d'Etat en sciences navales et 23 ingénieurs d'Etat en mécanique navale, alors que le nombre des élèves diplômés en master est de 59 officiers (37 en sciences de la navigation et 22 en mécanique navale), se félicitant, dans ce cadre, de la présence de la gent féminine dans la flotte maritime algérienne en haute mer, comme élément "efficace" dans ce secteur, a-t-il dit.

La cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a été marquée par la remise de diplômes aux élèves lauréats de la troisième promotion des inspecteurs de navires, composée de 15 officiers relevant du Service national des garde-côtes.

Par ailleurs, le ministre des Transports a tenu à saluer cette institution prestigieuse (ENSM), créée en 1974 dans le cadre des efforts de l'Etat algérien indépendant visant à construire la flotte maritime, développer les ports et créer cette école en tant qu'un des piliers de la formation pour assurer la qualification des compétences algériennes, arabes et africaines dans le domaine du commerce maritime et de la gestion des ports.

Il a, en outre, réaffirmé l'importance de former des cadres spécialisés qui contribuent à la modernisation du secteur et relèvent les défis, soulignant que cette école bénéficiera de l'appui nécessaire pour continuer à jouer son rôle de pilier essentiel du développement du secteur du commerce maritime, en concrétisation des objectifs du Gouvernement visant à relancer le transport maritime de manière globale et moderne, et à respecter les normes internationales en la matière.

De son côté, le directeur de l'école, Azzedine Kerfa, a annoncé la conclusion de 26 conventions de formation avec des compagnies maritimes, des ports et des compagnies de services maritimes, avec la délivrance de 1.869 brevets dans le domaine de la sécurité maritime, conformément aux conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer et de délivrance des brevets et de veille (STCW), ratifiées par l'Algérie.

L'ENSM a réussi à renouveler son certificat de qualité ISO, obtenu en 2004, a-t-il fait savoir, soulignant que cette institution aspire à acquérir des équipements de simulation de dernière génération en vue de mettre en oeuvre les derniers systèmes de technologie de navigation maritime, de mécanique navale et de technologie électrique des navires afin d'atteindre un haut niveau d'enseignement maritime.