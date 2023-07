Ile Maurice: Révélations sur la mort de Kistnen - «Le corps de Kaya a dormi à l'avenue Ollier à Quatre-Bornes entre les 16 et 17 octobre 2020»

Linion Pep Morisien et le Rassemblement Mauricien ont tenu un meeting nocturne hier à St Pierre dans la circonscription N°8 (Moka-Quartier Militaire) lors duquel des révélations ont été faites par Rama Valayden, le leader de LPM.

Ce dernier a soutenu que l'enquête sur l'assassinat de l'ex-agent orange Soopramanien Kistnen connu comme Kaya pour les intimes a été arrêtée par la police. «Lenket inn toufé, pe dormi...» D'ajouter qu'il demande un face-à-face avec Pravind Jugnauth sur le sujet pour mettre au jour la vérité. Ainsi à la fin de ce débat, «fini Pravind Jugnauth».

Première révélation donc de l'avocat Rama Valayden : où se trouvait le corps de Kistnen entre le 16 octobre 2020, jour de sa disparition et le 18 octobre, le jour de la découverte de son corps dans un champ de canne à Telfair, Moka. «Bann la inn kidnap Kistnen (le 16 octobre) ek so lekor finn zeté le 17. Ainsi entre le 16 et le 17 octobre, le corps de Kaya a dormi à l'avenue Ollier à Quatre-Bornes. Il a été kidnappé derrière un supermarché de la région. Et Kistnen a été torturé.»

L'avocat-politicien n'a pas épargné Sherry Singh, ex-patron de Mauritius Telecom lors de son grand déballage. Il a indiqué que les images des caméras Safe City ont été enlevées par Mauritius Telecom, par Sherry Singh en l'occurrence. Ce dernier, explique Valayden, a aujourd'hui le devoir de dire «kifer, kan in tire sa mai osi kot in garde sa bann zimaz la». Il se demande aussi pourquoi aucune déclaration n'a été prise de Sherry Singh. «S'il a aidé à couvrir (...), il doit payer le prix. Il ne doit pas avoir peur de dire la vérité et venir expliquer si Pravind Jugnauth lui a donné l'ordre.»

L'homme de loi a, de surcroît, fait l'historique de l'emploi du temps de l'ex-ministre Yogida Sawmynaden entre les 16 et 18 octobre. Et a souligné que Yogida Sawmynaden était à Riverview Hotel, Belle-Rose, le jour de la disparition de Kistnen. D'ajouter que Kistnen avait été vu pour la dernière fois également à Belle-Rose. Il a également parlé du fait que Yogida Sawmynaden était présent à son bureau le dimanche 18 octobre et avait parlé à l'extérieur à des personnes dans un 4 x 4.

Il a en outre affirmé que la police a pris la déclaration de 13 bouncers proches du MSM dans le sillage de cette affaire mais à leurs domiciles respectifs sans warning. Il est aussi revenu dans la foulée sur les rôles des médecins en charge de l'autopsie, du fait que l'autopsie s'est faite à l'hôpital Jeetoo et non à celui de Candos et aussi des «exhibits» qui se sont perdus au fil de l'enquête. Aussi bien que l'enquête sur les Kistnen Papers qui n'a pas été faite.

Rama Valayden a terminé par parler d'un bouton de chemise d'un homme qui s'est cassé et est tombé dans le champ de canne à Telfair et la police fait en sorte qu'il disparaît. Il a donné des détails sur le fameux bouton qui est bleu et qui serait celui d'une personne «impé ventar...»