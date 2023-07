Afrique Australe: Les Seychelles signent la Charte de la SADC pour un centre de surveillance et de contrôle des pêches

Les Seychelles sont sur le point de participer à une plus grande coopération régionale dans leur lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) avec la signature de la Charte du Centre de coordination du contrôle et de la surveillance des pêches de la SADC (MCSCC).

Le Conseil des ministres de la SADC a approuvé la Charte en août 2017 à Pretoria, en Afrique du Sud, et est entrée en vigueur le 8 avril 2023. La Charte vise à fournir un cadre juridique pour la création et l'opérationnalisation d'une institution qui coordonnera les mesures relatives au contrôle de la surveillance des pêches et la surveillance (MCS) dans la région de la SADC.

La Charte a été signée par le ministre seychellois pour la pêche, Jean François Ferrari, lors d'une cérémonie vendredi. Les Seychelles sont devenues le 12e État membre de la SADC à signer la Charte.

La vice-présidente de l'équipe technique régionale de la SADC, Julie Bibi, a déclaré à la presse que l'adhésion à la Charte aidera les Seychelles à accroître sa coopération régionale.

"Nous aurons un registre régional des navires, où si un navire est autorisé dans un pays, nous pourrons le savoir grâce à la communication avec d'autres pays membres. Nous prévoyons d'avoir un VMS régional (Système de surveillance des navires) à travers lequel nous pourrons partager des données. Il y aura beaucoup de renforcement des capacités qui aideront également les pays membres à accroître leurs capacités en matière de MCS », a déclaré Mme Bibi.

Au fil des ans, les Seychelles ont fait des progrès en matière de suivi, de contrôle et de surveillance en améliorant la mise en oeuvre des mesures liées au commerce pour prévenir la pêche INN et en réorganisant la configuration du département MCS pour permettre l'exécution des obligations internationales cruciales.

"La pêche joue un rôle essentiel dans les moyens de subsistance du peuple seychellois, dans notre économie et plus encore dans la région de la SADC. La signature de la charte du MCSCC souligne cette importance et vous comprendrez pourquoi nous accordons autant d'importance à donner vie et autorité à cette Charte », a déclaré M. Ferrari.

"La pêche a joué et continue de jouer un rôle vital dans le développement socio-économique des Seychelles. Elle représente une grande partie des exportations et est une source de recettes en devises, contribue à la sécurité alimentaire et à une nutrition équilibrée", a-t-il poursuivi.

Les Seychelles ont l'un des niveaux les plus élevés de consommation de poisson par habitant, allant de 48 à 65 kilogrammes, et plus ou moins entièrement produit par la pêche démersale artisanale. Le secteur a également un effet multiplicateur substantiel, soutenant l'emploi tout au long de la chaîne de transformation et de commercialisation et d'autres activités de pêche auxiliaires.