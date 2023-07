Madagascar: Claire Pierangelo - Prochaine rencontre avec des acteurs politiques malgaches

L'annonce officielle du coup d'envoi de l'élection présidentielle ne laisse pas indifférente la communauté internationale. L'ambassade des États-Unis à Madagascar y a réagi.

Quarante-huit heures seulement après le Conseil du gouvernement, qui a tranché sur la suite du processus électoral dans le pays, l'ambassade des États-Unis à Madagascar a affiché sa satisfaction. « L'Ambassade des États-Unis à Madagascar se félicite de l'annonce officielle des dates des élections et de la convocation des électeurs, lancée par le gouvernement malagasy », peut-on lire dans une missive publiée sur les réseaux sociaux, ce jeudi. Une série de consultations se trouve ainsi dans l'agenda de la diplomate américaine. « L'ambassadrice Pierangelo se réjouit de rencontrer des acteurs politiques malagasy pour discuter des prochaines élections », continue la missive.

Démocratie

« Nous réitérons notre engagement à soutenir un processus électoral libre, équitable et inclusif », poursuit le message. Outre l'investissement de l'Usaid dans le programme « Ndao Hifidy », au mois de décembre 2022, la forme que prendra cet engagement américain pour soutenir le cycle électoral n'est pas encore connue. Néanmoins, l'ambassade des États-Unis à Madagascar a montré son attachement à la démocratie dans le pays. Et cela devrait passer par des élections libres, équitables et inclusives.

« Les élections sont cruciales pour une démocratie saine, et nous réitérons notre engagement à soutenir un processus électoral libre, équitable et inclusif », termine d'ailleurs la missive. Notons que les États-Unis, à travers son ambassade à Madagascar, ont toujours affiché leur volonté de soutenir Madagascar dans son processus électoral et ces soutiens vont jusqu'à présent dans l'appui aux organisations de la société civile oeuvrant dans la sensibilisation et l'éducation des citoyens à connaître et à faire valoir leur droit de vote tout en connaissant leur devoir.