Madagascar: Maux de l'hiver - Les ventes de médicaments antigrippes et de fortifiants en augmentation

Depuis le début de la saison hivernale, les maux de l'hiver qui l'accompagnent, incluant les maladies de type grippal, sont en recrudescence.

Les ventes de médicaments contre la grippe, d'antitussifs et de fortifiants sont en hausse depuis environ un mois. Le constat se confirme auprès de plusieurs officines de la capitale où environ trois à quatre clients sur dix viennent pour l'achat de médicaments pour soigner les maladies comme le rhume, la grippe, incluant les antitussifs et les antipyrétiques.

Selon l'avis d'un professionnel du médicament, l'augmentation des ventes de ces types de médicaments est en lien avec le climat hivernal actuel, causant différentes maladies typiques de l'hiver, notamment les maladies virales comme la grippe et le rhume, mais aussi les autres inflammations des voies respiratoires, la bronchiolite, ou encore la gastroentérite et l'angine virale. Si certains médicaments pour soigner ces maladies sont obtenus uniquement sur prescription médicale, d'autres sont accessibles sans ordonnance. Tel est le cas pour les sirops antitussifs et certains médicaments pour traiter la fièvre.

En dehors des médicaments antitussifs et des antigrippes classiques, le recours aux huiles essentielles et aux remèdes de grand-mère pour soigner certains maux de l'hiver n'est pas moindre. Il n'est pas rare non plus de recourir aux produits fortifiants. Pour se prémunir des maladies de l'hiver, les professionnels de la santé préconisent une bonne hygiène des mains, le maintien des gestes barrières communs afin de limiter les transmissions des virus hivernaux, et enfin, la consommation d'aliments sains et riches en vitamines, notamment la vitamine C.