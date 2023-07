Madagascar: Malgré les doutes, le processus électoral est enclenché

L'annonce faite par le Premier ministre au sortir du conseil de gouvernement qui s'est tenu mardi dernier n'a finalement surpris personne. Les dates des premier et second tours de l'élection présidentielle sont fixées au 9 novembre et au 20 décembre comme l'avait préconisé la CENI.

Le pouvoir a donc tranché et choisi de ne pas maintenir l'ambiguïté qui régnait jusqu'à présent. Il a laissé s'exprimer toutes les opinions, mais il a montré que lui seul avait le pouvoir de décision. Il a fixé les règles du processus électoral. Il le fera appliquer en publiant différents décrets. La classe politique s'y attendait plus ou moins et les réactions se sont faites attendre. L'ancien président Marc Ravalomanana a été le premier à se réjouir de la confirmation des dates du scrutin et a réclamé le respect des lois. Il avait toujours milité pour la tenue d'une élection libre et transparente permettant une alternance démocratique.

Dans la foulée, le chef de l'État a pris la décision de s'adresser à la nation, ce dimanche. Cette intervention se fera sous la forme d'une interview menée par trois journalistes de la presse audiovisuelle. Les questions que se pose l'opinion sont nombreuses et les réponses qui seront apportées permettront de savoir à quoi elle peut s'en tenir. Sans attendre, certaines plateformes politiques lui ont conseillé d'annoncer son retrait, mais lui seul est maître de sa décision. La confusion continue cependant de régner dans le pays à cause de différentes affaires qui perturbent le climat social.

La CNAPS qui gère les pensions des retraités malgaches traverse une période de turbulence qui risque de dégénérer en une grave crise. Le conflit entre les employés et le conseil d'administration, s'il ne se résout pas vite, peut être une source de tension entre le personnel de la société et les pensionnés. Les coupures d'eau et d'électricité, même si elles ont diminué d'intensité, continuent de causer des désagréments dans la vie quotidienne des consommateurs.

La situation en Europe reste toujours aussi tendue malgré un gel du conflit russo-ukrainien sur les différents fronts. Les avancées des troupes ukrainiennes ne sont pas significatives. La contre-offensive est plutôt laborieuse. Les pertes de part et d'autre sont élevées. Certains observateurs parlent même de « boucherie ». C'est dans ce contexte que s'est tenu à Vilnius en Lituanie le sommet de l'Otan. L'adhésion de l'Ukraine à l'organisation ne s'est pas encore faite, mais elle pourra se réaliser lorsque les conditions s'y prêteront.

La déception de Volodimir Zelensky s'est traduite par un certain mouvement d'humeur, mais elle a ensuite été calmée par l'annonce de la livraison de missiles Scalp de longue portée par la France. La mise à disposition par les Occidentaux d'avions F16 va devenir une réalité et cette perspective a provoqué la réaction extrêmement vive du ministre des Affaires étrangères russe Lavrov.

Les Français ont célébré le 14 juillet dans l'unité. Le défilé militaire sur les Champs Elysées a mis en valeur cette armée française qui est maintenant montée en puissance. Les élèves de différents lycées militaires d'Afrique ont également été à l'honneur, notamment ceux de la SEMIPI de Fianarantsoa.

La décision de la tenue de l'élection présidentielle a été prise et pour le gouvernement, il n'est plus question de se dédire. Le processus électoral est enclenché malgré les réticences d'une partie de la classe politique. A présent, c'est l'attitude du chef de l'État qui va être scrutée attentivement par l'opinion.