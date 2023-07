Madagascar: Fête du 14 juillet - Quatre potentiels candidats, présents à la Résidence de France

La fête française a pu rassembler opposants et partisans du pouvoir. Arnaud Guillois a rappelé les objectifs de la communauté internationale à propos des prochaines élections.

L'habituelle fête organisée par l'ambassade française, hier, à l'occasion du 14 juillet a convié différentes personnalités issues de la société civile, du monde économique et de la sphère culturelle. Le gratin de la sphère politique ne manquerait jamais un tel rendez-vous. Les anciens présidents, Marc Ravalomanana et Hery Rajaonarimampianina sont venus à Ivandry, hier. Les députés Siteny Randrianasoloniaiko et Roland Ratsiraka ont également fait le déplacement à la résidence de France. Ces potentiels candidats aux prochaines élections présidentielles se sont distingués par les marques de courtoisie qu'ils ont adressées aux autres invités. Même avec les tenants du pouvoir, l'entente a été cordiale, le temps d'une fête française.

Îles éparses

Les membres du gouvernement sont aussi venus en masse à Ivandry hier. Neuf ministres étaient présents à la cérémonie, donnée à l'occasion de la fête du 14 juillet à la résidence de France, hier. Le ministre de la Défense nationale, Josoa Rakotoarijaona, a exprimé les voeux du gouvernement malgache à tous les Français à l'occasion de cette fête française. Il a aussi survolé les axes de partenariats qui lient les deux pays et revient sur la question des îles éparses dont « les discussions sont toujours maintenues sur ce sujet entre la France et Madagascar » souligne-t-il, hier, à Ivandry. Il a été, d'ailleurs, accompagné par plusieurs de ses collègues.

%

Le ministre de l'Artisanat, Sophie Ratsiraka, celui de l'Aménagement du territoire et des Services fonciers, celui de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, le ministre des Mines et des Ressources stratégiques, Olivier Rakotomalala, et celui de l'Énergie et des Hydrocarbures, Solo Randriamanampisoa, n'ont pas manqué l'invitation de l'ambassade française. Comme le président du Sénat, Herimanana Razafimahefa, et la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamahasoa, qui ont effectué, cette année, une visite officielle auprès des deux chambres du Parlement français.

Un million

L'ambassadeur français a rappelé que la France reste le premier partenaire économique de la Grande île. En termes d'échanges commerciaux, les flux ont atteint le milliard d'euros l'année dernière, a-t-il affirmé. Sur le plan culturel, le réseau de l'alliance française à Madagascar détient un record mondial en termes d'apprenants. Sur le plan politique, le partenariat franco-malgache a été également rappelé par Arnaud Guillois, notamment sur les appuis financiers fournis par la France sur la tenue des prochaines élections présidentielles. L'Hexagone a versé un million d'euros dans le basket fund dédié aux élections et attend, à cet effet, la tenue d'élections « libres, transparentes et inclusives ».