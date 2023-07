Madagascar: Programme ODOF - Des pépinières industrielles mises en place

Plusieurs secteurs d'activités sont concernés par la mise en place de pépinières industrielles dans les divers districts à travers la Grande-île.

Selon le MICC (Ministère de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation), il s'agit d'un programme visant à amorcer l'industrialisation dans chaque district, d'où son appellation ODOF (One district, one Factory). Ces pépinières industrielles permettent de valoriser les matières premières locales en les transformant grâce à l'utilisation de machines performantes et de technologies de pointe, créant ainsi de la valeur ajoutée.

Lors du Conseil des ministres qui s'est tenu le 12 juillet dernier, le ministre de l'Industrialisation, du Commerce et de la Consommation, Edgard Razafindravahy, a présenté un projet d'importation de machines de production de savon pour la région d'Antananarivo et ses environs, ainsi que des machines de décorticage pour les localités de Marovoay et d'Amparafaravola.