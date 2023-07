Afrique: Surveillants au Baccalauréat - Un gap de 1 700 pour Tana, grosse mobilisation des entités responsables

Course contre la montre pour les derniers préparatifs du baccalauréat. La question relative à l'effectif des surveillants serait en phase d'être résolue grâce à la collaboration des entités responsables.

Les agents de l'État rechignent à assurer la surveillance des sessions du baccalauréat. Un fait qui est de plus en plus marquant. Dans une lettre signée par l'Université d'Antananarivo et qui a fuité sur les réseaux sociaux, les responsables invitent les enseignants, les étudiants ainsi que le personnel administratif et technique à se donner la main afin de venir en aide à la direction des examens nationaux. Les réquisitions médiatisées des agents du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique durant les sessions de l'année 2022 en sont également des manifestations.

Des raisons expliquent le fait. « Nous manquons de surveillants cette année car il y a les problématiques d'arriérés de vacation. Ceux et celles qui n'ont pas encore reçu leurs vacations des années passées refusent de prendre le service cette année. À cela s'ajoute la démotivation des agents de l'État à cause des conditions financières relatives à la surveillance des sessions de ces examens », nous explique un surveillant qui a tenu à taire son nom. D'après notre source, « les agents ont toujours demandé et demandent toujours une augmentation des indemnités de vacation. Ces dernières ne correspondent plus aux réalités actuelles ».

Solutions

Face à la situation, les entités responsables du « bon déroulement » des sessions de cette année se sont donné la main. De source sûre, « l'Université d'Antananarivo a mobilisé des agents de la présidence ainsi que des membres du personnel administratif et technique » pour renforcer les rangs des surveillants. Pareil pour le ministère de l'Education nationale qui « a réquisitionné environ 800 de ses agents ». De son côté, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aurait également mis à disposition certains de son personnel.

« Avec ces mobilisations, le manque devrait baisser. L'on devrait pouvoir gérer facilement les choses », précise notre source. Par ailleurs, des étudiants doctorants de la filière médecine de l'Université d'Antananarivo sont également mobilisés. « Une pratique courante dans toutes les universités du monde et qui ne devrait pas être sujet à polémique », conclut notre source.