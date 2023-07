Madagascar: Andry Rajoelina à Sainte-Marie - Inauguration du balisage lumineux de l'aéroport

4 400 000 000 ariary. C'est le coût des travaux de modernisation de l'aéroport de Sainte-Marie. En effet, cet aéroport a obtenu le certificat d'aérodrome, le classant parmi les aéroports internationaux.

Hier, le président Andry Rajoelina a fait le déplacement dans la région Analanjirofo pour assister à une double cérémonie, organisée à Sainte-Marie. C'est certainement sa dernière descente dans cette localité avant la fin de son mandat. Ce déplacement a été marqué par les inaugurations de plusieurs » zavabita « , mais aussi par le lancement de quelques projets. Le chef de l'Etat assistera aussi demain au Festival des baleines, devenu depuis quelques années, un évènement international.

Normes internationales. Les travaux de réhabilitation de l'aéroport de Sainte-Marie sont désormais complètement achevés. Il s'agit du 6è aéroport, équipé de balisage lumineux parmi les 8 aéroports internationaux existant à Madagascar, ayant obtenu le certificat d'aérodrome, après Ivato en 2009, Nosy-Be en 2015, Toamasina et Mahajanga en 2016 et Fort Dauphin en 2020. Des clôtures de sécurité viennent d'être installées et l'aéroport RAVORAHA de Sainte-Marie dispose d'un manuel d'aérodrome. Le résultat de l'audit, mené pendant 18 mois par l'Aviation Civile de Madagascar (ACM) et l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI), confirme que l'aéroport de Sainte-Marie respecte les normes internationales.

%

Concluant. Le président Andry Rajoelina a aussi ouvert cette première journée de visite par l'inauguration du balisage lumineux de pistes. 88 feux ont été installés le long des 1400 m de pistes. Ces équipements vont permettre les décollages et les atterrissages de nuit à Sainte-Marie. Selon le directeur général de l'ADEMA, Jean Germain Andrianiaina, le vol d'essai, effectué dans la nuit de jeudi par un ATR 72, a été concluant. 80% des travaux de modernisation de l'aéroport de Sainte-Marie ont été financés par l'Etat malgache par l'intermédiaire du projet Pôles Intégrés de Croissance (PIC), tandis que les 20% restants ont été assurés sur fonds propres de l'ADEMA.

Velirano. » J'ai tenu mes Velirano à l'endroit de la population de Sainte-Marie « , a déclaré le président Andry Rajoelina. Il rappelle au passage les engagements qu'il a annoncés durant la campagne électorale de 2018. D'ailleurs, installer un aéroport international pour promouvoir le tourisme figurait parmi ces engagements. » Je porte dans mon coeur ce district et Sainte-Marie ne sera plus jamais oubliée par rapport aux actions de développement « , a martelé le chef de l'Etat. À quatre mois de la présidentielle, la population de Sainte-Marie réaffirme son soutien à Andry Rajoelina. Reste à savoir toutefois si les cris » Je t'aime président » et les » Tsy miala aminao » d'hier vont rester intacts lors du scrutin du 9 novembre prochain.

Modernisation. Outre la modernisation de l'aéroport, plusieurs autres infrastructures viennent également d'être réalisées à Sainte-Marie. Pour ne citer que le centre de formation professionnelle, réservé au secteur du tourisme. Ce jour, le locataire d'Iavoloha procèdera au lancement des travaux de réhabilitation de la route de 27 km reliant le quartier de Vohilava à Saint Joseph. Il a aussi annoncé l'implantation d'un parc solaire, d'une capacité de production de 1 MW, d'ici la fin de cette année 2023, ainsi que la distribution de kits solaires à partir du mois de septembre prochain.