Nigeria: Gouvernance- Tinubu continue de dérouler ses priorités….

Le président nigérian Bola Tinubu a déclaré l’état d’urgence pour lutter contre la hausse des prix des denrées alimentaires et les pénuries. Certaines des initiatives comprennent l’utilisation de l’argent économisé grâce à la récente suppression d’une subvention au carburant pour fournir des engrais et des céréales aux agriculteurs. L’information est rapportée par la Bbc. Selon cette radio, la protection doit également être renforcée pour les agriculteurs, dont beaucoup ont abandonné leurs terres après être devenus la cible de gangs qui kidnappent contre rançon. Les ménages les plus pauvres doivent également être aidés avec 10 dollars par mois pendant six mois.

« J’assure à tous les Nigérians que personne ne sera laissé pour compte dans ces interventions stratégiques », a déclaré M. Tinubu, qui a pris ses fonctions en mai. Un rapport de l’Onu publié en janvier prévoyait que 25 millions de Nigérians courraient un risque élevé d’insécurité alimentaire cette année, ce qui signifie qu’ils ne seraient pas en mesure de se procurer suffisamment d’aliments nutritifs chaque jour.. Les inquiétudes concernant l’insécurité alimentaire existent depuis longtemps au Nigeria, le pays le plus peuplé d’Afrique, qui lutte également depuis plusieurs années contre une insécurité généralisée. Plus de 350 agriculteurs ont été enlevés ou tués rien qu’au cours des 12 mois jusqu’en juin 2022, selon un site Web nigérian de suivi de la sécurité.

Mais de nouvelles mesures de sécurité signifieraient que les agriculteurs pourraient retourner sur les terres agricoles « sans crainte d’attaques », a déclaré le conseiller du gouvernement Dele Alake. Aucun autre détail n’a été donné sur la manière dont le gouvernement entend lutter contre les gangs criminels organisés notoires, dont les membres sont qualifiés de bandits toutes les questions relatives à la nourriture et à l’eau essentielles seront désormais du ressort du Conseil de sécurité nationale, composé des chefs de la sécurité du pays et dirigé par le président. La première décision politique majeure de M. Tinubu après son entrée en fonction a été de supprimer la subvention au carburant, qui était en place depuis des décennies et maintenait le prix des produits pétroliers bas.

Sa suppression a entraîné des augmentations allant jusqu’à 200% dans certaines régions du pays, mais le nouveau président a défendu cette décision, affirmant qu’il est essentiel d’utiliser cet argent plus efficacement. L’augmentation du prix du carburant a eu un effet d’entraînement sur l’économie, de nombreux Nigérians dépendant de générateurs pour leur approvisionnement en électricité.

Il y a quelques jours à peine, l’Association des maîtres boulangers et traiteurs du Nigéria a averti que les prix du pain augmenteraient de 15 % . Certaines familles ont déclaré à BBC Pidgin qu’elles n’avaient pas les moyens d’acheter du pain.. « Ma pension mensuelle ne peut pas couvrir le coût de l’achat de pain tous les jours, nous sommes donc passés à un autre aliment plus abordable », a déclaré Mallam Ado Yahaya, de l’État de Kano, dans le nord du pays.

La nouvelle allocation mensuelle va à 12 millions de ménages via un programme connu sous le nom de Programme national de filet de sécurité – il est distinct d’une autre initiative lancée par le gouvernement précédent à travers laquelle ils reçoivent environ 6 dollars par mois. Ces personnes plus vulnérables sont également susceptibles d’avoir accès aux céréales et aux engrais offerts aux agriculteurs – bien que la déclaration n’ait pas été claire sur les chiffres.« On s’attend à ce que le programme stimule les activités économiques dans le secteur informel et améliore la nutrition, la santé, l’éducation et le développement du capital humain des ménages bénéficiaires », a déclaré le président Tinubu.