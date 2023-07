Afrique: Elim. Mondial 2026 / Kaba Diawara - « On doit jouer les matchs à domicile, en Guinée »

La Guinée rêve de se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Et pour se donner toutes les chances, les sélectionneur du Syli national interpelle les autorités de son pays afin que les joueurs se trouvent dans des conditions idéales.

Logée dans la poule G en compagnie de l'Algérie, de l'Ouganda, du Mozambique, du Botswana et de la Somalie, la Guinée croit en ses chances de qualification. Interrogé par Shoot Africa, le sélectionneur national, Kaba Diawara reconnaît que l'Algérie fait figure de favorite dans cette poule. Mais les Guinéens ont leurs cartes à jouer, en visant à défaut, une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes qui disputeront les barrages.

« On est dans le groupe de l'Algérie qui est naturellement le favori. Vu qu'ils sont double champions d'Afrique et surtout qu'ils ont l'habitude d'aller à la Coupe du monde. Nous (la Guinée, ndlr), on sera toujours novices. Donc à part l'Algérie, ça reste un groupe assez homogène. C'est à nous de nous battre pour essayer de les embêter au maximum et pourquoi pas finir dans les deux premiers pour avoir une chance - si on n'est pas premiers - d'aller au moins en play-offs », a confié le technicien guinéen .

Jouer en Guinée

Pour atteindre les objectifs visés, le sélectionneur de la Guinée pense qu'il faut mettre toutes les chances de leurs cotés. Parmi ses préoccupations, les matchs à domicile. Ces dernières années le Syli national de Guinée a vu ses rencontres à domicile délocalisées en raison du manque de stade homologué par la CAF. Les dernières rencontres ont été disputées au Maroc. Une anomalie à corriger.

%

« Le ministre nous a assuré, et d'ailleurs, sans vouloir mettre trop de pression sur lui et sur l'État, il faut qu'il joue un grand rôle. Ce n'est pas qu'on n'aime pas le Maroc mais on n'est pas Marocains jusqu'à preuve du contraire. Il faut essayer, si on doit avoir une infime chance d'aller à cette Coupe du monde, de jouer le match à domicile, en Guinée. Les supporters ont envie de voir l'équipe. On commence à avoir une équipe qui ressemble à quelque chose et si on veut avoir de l'ambition, il faut au moins jouer les matches à domicile parce qu'à l'extérieur, c'est très compliqué en Afrique » a indiqué Kaba Diawara.

Depuis mai 2022, la CAF a décidé de ne pas homologuer le stade Général Lansana-Conté qui abritait les rencontres du Syli national. Les autorités avaient promis que les travaux de construction des stades allaient être continuels malgré le retrait de la CAN 2025 au pays. Le président de la transition avait dans la foulée donné des instructions pour la relance de la rénovation des stades du pays. Mais sur le terrain, les choses piétinent. De quoi inquiéter la sélection nationale.