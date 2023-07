Angola: Les réserves internationales s'élèvent à 13,68 milliards de dollars

Luanda — Les réserves internationales nettes (RIN) de l'Angola se sont élevées à 13,68 milliards de dollars fin juin, soit une réduction d'environ un milliard de dollars par rapport au mois de mai.

Selon le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Tiago Dias, la valeur des RIN enregistrée en juin dernier était prévue pour six mois d'importation de biens et de services.

Lors d'une conférence de presse, qui a servi à présenter les principales décisions issues de la 112e réunion ordinaire du Comité de politique monétaire (CPM), tenue les 13 et 14 de ce mois, à Luanda, le directeur de la Banque centrale a également déclaré qu'en en termes absolus, le solde du compte des biens est passé de 18,34 milliards USD à 8,6 milliards USD.

A l'occasion, il a évoqué que, dans le secteur extérieur, il y avait eu une détérioration des termes de l'échange, qui a provoqué une réduction du solde du compte des biens au premier trimestre de 52,89%, reflet de la réduction des recettes d'exportation de 38,16%.

Décisions du CPM

Quant aux décisions prises lors de la 112ème réunion ordinaire du CPM, le Gouverneur de la BNA a fait savoir que cet organe avait décidé de maintenir inchangé le taux d'intérêt de base à 17%, tandis que le taux des facilités permanentes est passé de 17% à 17,5 %.

Cet organe, chargé d'élaborer la politique monétaire et de change du pays, a également maintenu le taux de la facilité permanente d'absorption de liquidité à 13,5%.

Selon Manuel Tiago Dias, la décision prise est basée sur la résurgence des pressions inflationnistes due aux changements du cadre macroéconomique, en mettant l'accent sur la réduction des recettes d'exportation et la dépréciation conséquente de la monnaie nationale, le Kwanza.

De plus, a-t-il ajouté, les expectatives générées autour de la réduction des subventions au prix de l'essence ont également eu un impact sur les prix, de même que les contraintes résultant de la réorganisation des ventes ambulantes.

Dans le domaine financier, la base monétaire en monnaie nationale a enregistré une contraction, en accumulation et en glissement annuel, de 3,62%, 5,42% et 0,96%, respectivement.

L'agrégat monétaire M2, en monnaie nationale, s'est contracté de 2,36% en juin, ramenant la variation cumulée à 3,17% depuis le début de l'année, et la variation homologue à 6,57%.

Inflation

Au niveau national, selon les statistiques des comptes nationaux, publiées par l'Institut national de la statistique (INE), le produit intérieur brut (PIB) a affiché une légère croissance de seulement 0,3%, au premier trimestre 2023, un pourcentage inférieur à celui de la même période en 2022, qui s'élevait à 2,6%, cite la source.

Selon le gouverneur de la BNA, la performance inférieure aux attentes était essentiellement due à la réduction de la production pétrolière de 8%, malgré une croissance de 3,1% dans le secteur non pétrolier.

En revanche, il a rappelé que l'inflation mensuelle s'établissait à 1,41% en juin dernier, ayant observé les plus fortes variations dans les classes transport, avec 2,71%, santé (2,08%), habillement et chaussures (1,53%), ainsi que comme dans la catégorie des aliments et boissons non alcoolisées, avec 1,46 %.

En termes de contributions, il a souligné que la catégorie des aliments et boissons non alcoolisées continue d'être la plus représentative, contribuant avec 0,85 point de pourcentage, correspondant à 60% de l'inflation observée.

En conséquence, a-t-il rappelé, l'inflation en glissement annuel s'est établie à 11,25%, soit une augmentation de 0,63% points de pourcentage, par rapport à la période précédente.

Quant aux perspectives, le CPM a révisé à la hausse les prévisions de taux d'inflation d'une fourchette de 12 à 14% jusqu'à la fin de cette année, justifiée, essentiellement, par l'effet de la dépréciation du Kwanza.

Malgré cette révision, la BNA maintient son objectif d'atteindre un taux d'inflation à un chiffre, à moyen terme.

La prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la BNA est prévue les 14 et 15 septembre 2023, dans la ville de Sumbe, chef-lieu de la province de Cuanza Sul. QCB/BA/LUZ