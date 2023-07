Afrique de l'Est: Le Grand barrage garantit un stockage adéquat de l'eau pour les saisons de sécheresse difficiles - PM Abiy

Le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) sera très bénéfique pour tous en raison de son stockage adéquat de l'eau du Nil, ce qui constitue la meilleure garantie en cas de sécheresse à laquelle nous pourrions être confrontés au cours des saisons difficiles.

Dans un message qu'il a diffusé en arabe, le premier ministre a déclaré qu'en Éthiopie, nous sommes convaincus que le GERD aura de grands avantages pour tous, notamment en ce qui concerne son stockage adéquat de l'eau du Nil.

De ce point de vue, nous exprimons notre engagement à coopérer dans des projets vitaux visant à garantir des intérêts communs et un développement durable pour nos peuples, dans lequel tout le monde est gagnant, a souligné le premier ministre.

Depuis des milliers d'années, le Nil relie les pays situés en amont et en aval, et constitue une ligne de vie dans laquelle s'incarne la force des relations humaines entre les peuples de la région, a-t-il déclaré.

Depuis l'Antiquité, l'Éthiopie partage le Nil avec les pays en aval, dans un esprit de confiance, et nous assurons à nos frères que cet engagement a été renforcé plus que jamais et que ce don que Dieu nous a accordé n'est pas vain, mais plutôt parce que nous, en tant que peuple et gouvernement, pouvons assumer la responsabilité qui nous a été confiée, a souligné le premier ministre.

Il a réaffirmé que notre communication constante avec les pays en aval et leurs dirigeants est un véritable reflet de leur désir de renforcer les relations fraternelles et la coopération entre nous.

L'Éthiopie, en tant que peuple et gouvernement, ne fera pas de mal à ses frères, a-t-il déclaré, ajoutant que nos besoins de développement dans les pays en amont et en aval se multiplient, en raison de la croissance démographique, ce qui appelle l'Égypte et l'Éthiopie à travailler ensemble afin de parvenir à un développement durable et d'établir un véritable partenariat pour réaliser les aspirations de nos deux peuples à un développement durable et à une vie décente.

M. Abiy a salué la sagesse du président Abdel Fattah El-Sisi et ses efforts inlassables pour construire et développer la République arabe d'Égypte, et nous sommes convaincus que le barrage de la Renaissance sera très bénéfique pour tout le monde.

Il a rappelé que la confiance et le respect des engagements sont des caractéristiques bien connues des Éthiopiens, qui font partie intégrante de l'héritage du peuple éthiopien et constituent l'un des piliers de la politique étrangère du gouvernement éthiopien.

Sur la base de ces valeurs, le premier ministre a réaffirmé que l'Éthiopie est un pays qui ne néglige pas la confiance et n'a jamais l'intention de nuire à ses voisins par sagesse divine, que Dieu tout-puissant a choisi la terre d'Abyssinie pour être la source du grand fleuve Nil, ce qui est considéré comme un don et une confiance en même temps, et que l'Éthiopie continuera à observer cette confiance et à partager ce don divin avec ses voisins.