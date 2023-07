Afrique de l'Est: Téte António présente la 3e édition du Forum panafricain sur la culture et la paix

Luanda — Le chef de la diplomatie angolaise, Téte António, a fourniprésenté à Nairobi (Kenya), des informations sur la 3e édition du Forum panafricain sur la culture et la paix - Biennale de Luanda, prévue du 22 au 24 novembre de cette année.

Dans un discours sur le sujet, durant la plénière de la 43e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine (UA), Téte António a souligné l'importance de l'événement, qui vise à renforcer le mouvement panafricain pour une culture de la paix. et la non-violence.

Cette culture, a-t-il soutenu, est une condition préalable à la réalisation d'une Afrique intégrée, pacifique et prospère, dans laquelle ses enfants assument une position déterminée et solidaire dans la transformation économique et sociale du continent.

La Biennale de Luanda, qui se déroulera sous le slogan « Éducation, culture de la paix et citoyenneté africaine, comme outils pour le développement durable du continent », vise à contribuer à trois objectifs fondamentaux, parmi lesquels la mise en oeuvre du « Plan d'action pour une culture de la paix en Afrique/Agissons pour la paix», adoptée en mars 2013, à Luanda.

L'événement vise également à atteindre les objectifs 16 et 17 de l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, y compris la Stratégie opérationnelle de l'UNESCO et ses programmes qui définissent les priorités pour l'Afrique, à savoir Campus Africa, pour renforcer l'enseignement supérieur, promouvoir le patrimoine culturel et le renforcement des capacités sur le continent.

La 3e édition de la Biennale de Luanda servira également à promouvoir et à faire connaître les initiatives menant à la paix, à la stabilité et à la sécurité sur le continent, y compris l'agenda politico-diplomatique du président de la République João Lourenço, en tant que champion de la paix et de la réconciliation en Afrique ».

La Biennale de Luanda a été instituée par la décision 558/XXIV, adoptée par la 24e session de l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'UA, en 2015, qui a guidé la Commission de l'Union africaine (CUA) à travailler, en collaboration avec l'UNESCO et le Gouvernement de la République d'Angola, pour sa concrétisation. FMA/SC/LUZ