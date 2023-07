Tunisie: Gafsa--El guettar - Un été pas comme les autres...

Dans un geste inspirant de retour aux sources, une femme issue de la diaspora tunisienne a récemment réalisé un projet ambitieux en créant un parc de loisirs dans sa ville natale.

Elle fait partie de cette diaspora tunisienne, installée dans les quatre coins du globe. Originaire de la délégation d'El Guettar dans le gouvernorat de Gafsa, elle s'accroche à sa ville natale comme un naufragé à sa bouée de sauvetage et son long séjour en Allemagne n'a pas altéré son attachement à la terre de son enfance.

Un retour aux sources

C'est que la Tunisie regorge de talents et d'individus inspirants à travers le monde, parmi lesquels certains décident de revenir au bercail pour contribuer à son développement. C'est le cas de Karima Taleb, mariée à un Turc et résidant dans le pays du Rhin. Dans une ville qui se démarque des autres régions limitrophes, par sa propreté et son relief montagnard de canyons, El Guettar est une région où il fait bon vivre grâce à un essor agricole qui fait d'elle le premier producteur de pistaches. Le hic, c'est le manque de moyens et d'espaces de loisirs.

L'idée du parc de loisirs

Suite à ses nombreuses visites, accompagnée de son mari à la ville de son enfance, elle a constaté le malaise des citoyens pour profiter de leurs moments de loisirs et passer des veillées estivales agréables.

Malgré son séjour dans le pays d'accueil, elle a toujours gardé un lien ombilical avec ses racines. Elle a été touchée par l'absence d'endroits appropriés pour les familles pour se détendre, et surtout pour les enfants, et s'est rendue à l'évidence que sa communauté avait besoin d'un espace de divertissement pour les familles et surtout les enfants.

Motivée par son désir de contribuer au développement de sa ville natale et offrir aux habitants un lieu de rassemblement, l'idée a germé dans l'esprit du couple pour réaliser ce rêve pieux des Guettaris : doter la ville d'un parc de loisirs avec toutes les commodités enviées par les jeunes de 7 à 77 ans.

Commença alors la concrétisation du projet, ce qui n'a pas été sans défis. Il a fallu surmonter les obstacles, tels que la recherche de financements, l'obtention des autorisations nécessaires et la coordination des différentes étapes de la construction.

Le processus de réalisation

C'est en 2016 que le couple à déposé la demande auprès du ministère du Tourisme, le coût du projet est estimé à 2,5 millions dinars, dont 70 % sous forme d'un autofinancement. Le parc de loisirs n'a rien à envier à ceux dans les villes touristiques sur la côte.

De la restauration avec des spécialités turques, 3 piscines pour enfants, jeunes et adultes, toutes équipées de toboggans et des espaces de jeux pour enfants.

L'inauguration du projet en juin dernier a pris l'air d'un événement festif dans tout le Sud-Ouest.

Le parc est le premier du genre dans ces contrées, et l'ouverture a retenti et a fait le tour de bouche à oreille, avec une affluence record.

Le projet offre l'opportunité d'instaurer une activité touristique dans une commune, désignée depuis 2012 municipalité touristique.

Depuis l'ouverture du parc de loisirs, la communauté vit au rythme d'un plaisir découvert dans un lieu sûr et attrayant pour se divertir, renforçant ainsi les liens entre les résidents d'El Guettar, mais aussi des visiteurs venus d'ailleurs pour goûter au charme du coin.