Burkina Faso: Prix grande Muraille verte en journalisme - Mahamadi Sebogo et Assetou Sawadogo lauréats

Le journal de tous les Burkinabè, Sidwaya, a une fois de plus été honoré pour la qualité de ses productions journalistiques. En effet, à l'occasion de la 3e édition du « Prix Grande Muraille verte en journalisme pour la promotion de la gestion durable de terres », le journal a remporté deux prix à travers ses journalistes Mahamadi Sebogo, le lauréat de la catégorie presse écrite et en ligne et Afsétou Sawadogo, lauréate du prix spécial genre qui récompense la production féminine.

C'est grâce à son article intitulé « Régénération naturelle assistée : une pratique ancestrale de gestion durable des terres » publié dans les colonnes de Sidwaya le 28 octobre 2022 que M. Sebogo a été distingué. Quant à Afsétou Sawadogo, elle doit son prix à son article intitulé « Préservation durable des terres cultivables : une solution à travers l'agroécologie », publié le 12 octobre 2022 à Sidwaya.

Dans la catégorie télévision, le prix est allé Amandine Lalsaga de la RTB-Télé. Alfred Kangambèga de Radio Vénégré de Ziniaré est le lauréat de la catégorie radio.

Les lauréats dans les catégories presse écrite et en ligne, télévision et radio ont reçu chacun un trophée, une attestation, et une enveloppe de 500 000 F CFA. La remise des prix est intervenue ce samedi 15 juillet 2023, à Ouagadougou, au cours de la cérémonie officielle de célébration de la 5e édition de la Journée Nationale de l'Arbre (JNA).