Sénégal: 24e journée Ligue 1 sénégalaise - Deux finales, l'une pour le titre et l'autre pour éviter la relégation

Les choses commencent vraiment à se dessiner en championnat. Leader avec 5 points d'avance sur Diambars (2e), Génération Foot sera assurée du titre de champion si elle s'impose devant son poursuivant, samedi, au stade Fodé Wade. Le lendemain dans l'antre de Mawade Wade, la Linguère (13e) tentera de sauver sa peau en Ligue 1 en cas de victoire face à l'As Douanes (11e).

La route pour la conquête du titre semble balisée pour Génération Foot. La formation nichée à Déni Birame Ndao s'est montrée plus constante et plus déterminée à rafler la mise en fin de saison. Ce serait alors son troisième titre de champion sous l'ère professionnelle, un record. Elle ferait mieux que le Jaraaf et le Casa Sports avec leurs deux couronnes.

Mais avant de le rendre officiel, Génération Foot (47 pts) devra se défaire de Diambars (2e, 42 pts) son plus proche poursuivant, chez lui, à Saly. Diambars est actuellement la seule équipe capable de doubler le leader mais pour cela, il faudra que les Grenats perdent leurs trois derniers matches et que Diambars gagne les siens. Ce qui serait hypothétique car Génération Foot a gagné ses 9 dernières sorties et visent une dixième victoire qui acterait définitivement son sacre.

Tout en bas du classement, trois équipes (As Douanes, Stade de Mbour, Linguère) sont concernées par la relégation mais celle qui doit le plus se faire du souci est la dernière nommée. Première relégable, la Linguère (13e, 21 pts) jouera une finale contre l'As Douanes (11e, 25 pts). Elle peut être considérée ainsi car une victoire des Gabelous condamnerait définitivement les ambitions de maintien des « Samba Linguère ».

On voit mal en effet, l'équipe saint-louisienne aller gagner à Génération Foot lors de l'ultime levée même si elle peut repartir avec un résultat positif face à Cneps Excellence la journée précédente (25e). Autant dire que la Linguère n'a plus son destin en main ; ce qui n'est pas le cas du Stade de Mbour (12e, 24 pts). Les Piroguiers aborderont leur déplacement sur la pelouse du Casa Sports (3e, 39 pts) avec trois unités d'avance sur la Linguère donc un joker à abattre.

Mais le Stade de Mbour, qualifié pour la finale de la coupe de la Ligue et en demi-finale de la coupe du Sénégal, ne doit pas s'en contenter car il peut jouer un mauvais tour à ses adversaires, eux qui n'ont plus rien à jouer en championnat. Dans les autres rencontres, Teungueth Fc (6e, 32 pts) accueille le Jaraaf de Dakar (5e, 35 pts). La Sonacos (7e, 29 pts) ira défier l'As Pikine (10e, 28 pts) à l'heure de la rencontre qui opposera l'Us Gorée (9e, 28 pts) à Guédiawaye Fc (4e, 35 pts). Déjà relégué en Ligue 2 la saison prochaine, Cneps Excellence (14e, 12 pts) se déplacera au stade Ibrahima Boye pour en découdre avec Dakar Sacré-Coeur (8e, 28 pts).

Programme

Samedi 15 juillet 2023 :

Stade Fodé Wade : 17h00 : Diambars-Génération Foot

Stade Ngalandou Diouf : 17h00 : Teungueth Fc-Jaraaf

Dimanche 16 juillet 2023 :

Stade Aline Sitoe Diatta : 17h00 : Casa Sports-Stade de Mbour

Stade Iba Mar Diop : 17h00 : Us Gorée-Guédiawaye Fc

Stade Lat Dior : 17h00 : As Pikine-Sonacos

Stade Mawade Wade : 17h00 : Linguère-As Douanes

Lundi 17 juillet 2023 :

Stade Ibrahima Boye : 17h00 : Dakar Sacré-Coeur-Cneps Excellence.