Seychelles: La France passe en revue la coopération avec les Seychelles à l'occasion du 14 juillet.

« Les Seychelles continuent de se tenir aux côtés de la France et de l'Union Européenne et des Nations unies pour défendre le droit international et soutenir la résolution du conflit vers une paix globale juste et durable, conformément à la charte des Nations unies ».

C'est ce qu'a fait remarquer l'ambassadeur de France aux Seychelles Olivia Berkeley-Christmann, lors de son discours à l'occasion de la fête nationale de la France en présence de nombreux invités.

Les Seychelles, archipel de l'Océan Indien, font face au changement climatique et l'ambassadrice de France a souligné le rôle moteur des Seychelles pour l'adoption généralisée du Multi-Dimensional Vulnerability Index et la défense des Petits États insulaires.

Une partie importante de la coopération entre la France et les Seychelles se situe dans la lutte contre le trafic de drogue et la pêche illégale dans la région.

« Cette coopération opérationnelle a déjà permis plusieurs interceptions en mer et notamment la saisie de plus d'une tonne d'héroïne, son renforcement a été envisagé lors de la récente visite du COMSUP des FAZSOI pour la fête de l'Independence » a dit l'ambassadrice Berkeley-Christmann.

La France a tenu à rappeler l'accroissement de la coopération régionale avec l'Île de la Réunion, avec la visite du ministre des affaires étrangères à St Denis de Sylvestre Radegonde.

Elle a aussi abordé la Francophonie qui est extrêmement importante pour la France.

« Nous avons en partage et la poursuite du rayonnement de la langue française à travers l'enseignement et la culture, la défense de la démocratie et des droits de l'homme, celle des droits des minorités sexuelles, ainsi que la liberté de la presse » a dit l'ambassadrice Berkeley-Christmann.

De son côté le ministre des Affaires étrangères des Seychelles Sylvestre Radegonde a souligné la bonne coopération régionale qui existe entre les Seychelles et l'Île de la Réunion.

Cette encore des soldats français ont défilé aux côtés des soldats seychellois lors de la fête de l'indépendance.

Le programme INTERREG V nous rappelle combien le renforcement des relations avec la Réunion doit occuper une place de choix dans notre stratégie commune de coopération, nous avons déjà collaboré sur 40 % des projets. Cela démontre suffisamment que ce programme doit être rendu plus visible auprès des Seychellois, car c'est un excellent programme » a dit le ministre Radegonde.