Tunisie: Tennis-Wimbledon - La contre-performance qui coûte son premier titre de Grand Chelem à Ons Jabeur

TUNIS — Après avoir maîtrisé deux joueuses ultra puissantes et droitières comme elle (Rybakina et Sabalenka), Jabeur a buté ce samedi, sur une adversaire au jeu plus comparable au sien Vondrousova qui aime faire des amorties et des slices, mais gauchère qui a finalement eu raison d'elle en deux sets (6-4, 6-4), en finale du prestigieux tournoi de tennis londonien de Grand Chelem, Wimbledon.

En effet, Jabeur qui pouvait se targuer d'avoir battu successivement quatre lauréates de Grand Chelem: Bianca Andreescu (US Open 2019), Petra Kvitova (Wimbledon 2011 et 2014), Elena Rybakina (Wimbledon 2022) et Aryna Sabalenka (Australie 2023), a échouer à la porte du bonheur, cédant complètement devant une adversaire tchèque (42e mondiale) et dont le meilleur classement demeure un timide 14e place au classement WTA.

Côté finale, la Tunisienne avait, pourtant, fait l'entame de match rêvée en faisant le break sur le service de la tchèque dès le 5e jeu pour prendre l'avantage 4-2 avant de lâcher étonnamment prise et de multiplier les fautes directes pour céder le premier set à son adversaire 6-4 en 40 minutes.

Dans le second set, Jabeur qui avait rejoint les coulisses du center court pour avoir de nouvelles consignes de son coach, perdait une fois encore et d'emblée son jeu de service.

Dés lors, comme sonnée, la tenniswoman tunisienne se métamorphosait d'un coup reprenant les choses en main pour faire le débreak et gagner dans la foulée son jeu de service pour mener 2-1 dans le deuxième set.

Et de nouveau, le rendement de Jabeur dégringole marqué par des fautes directes qui lui coûtent encore une fois le débreak, suivi d'un autre débreak pour sombrer finalement devant une tchèque dont la prestation était digne des plus grandes du circuit.

Vondrousova remportait son premier titre de Grand Chelem aux dépens de la tunisienne.