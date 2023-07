Cote d'Ivoire: Félix Assielou présente ses lettres de créance à Nana Akufo-Addo

La Côte d'Ivoire a un nouvel ambassadeur au Ghana en la personne de Félix Assielou Tanon. Le 10 juillet dernier, il a officiellement remis ses lettres de créance au Président de la République du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, lors d'une cérémonie de présentation de lettres de créance de plusieurs diplomates au "Jubilee House", le Palais présidentiel, à Accra.

Selon la note de l'ambassade, la cérémonie s'est tenue en présence de tous les représentants de l'administration ivoirienne au Ghana, du Président de la République ghanéenne et de ses plus proches collaborateurs.

Moment de reconnaissance et de fraternité, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, après avoir félicité le nouvel ambassadeur pour sa nomination, l'a chargé de transmettre ses salutations à son frère et ami Alassane Ouattara. Tout en rappelant les liens géographiques et historiques de fraternité qui unissent la Côte d'Ivoire et le Ghana. Il s'est souvenu de l'étroite et parfaite collaboration qui a permis de signer de nombreux accords pour dynamiser la coopération ivoiro-ghanéenne en particulier et sous-régionale en général.

Pour sa part, l'ambassadeur Félix Assielou Tanon a exprimé sa joie d'être reçu en audience au "Jubilee House". Il a transmis à son hôte les salutations fraternelles du Chef de l'État ivoirien et l'a remercié pour les facilités accordées par les autorités ghanéennes aux Ivoiriens qui ont décidé de s'établir sur leur sol, après la cessation du statut de réfugié ivoirien prononcée en juin 2022. « Je me suis engagé à respecter les lois du pays d'accueil afin de maintenir l'excellente qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre le Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et le Président Alassane Ouattara ainsi qu'entre les peuples ghanéen et ivoirien », a-t-il affirmé. Avant de féliciter les deux Chefs d'État pour leur leadership qui a abouti à la signature de l'Accord de partenariat stratégique (Aps) permettant la mise en place de l'Initiative cacao Côte d'Ivoire-Ghana (Iccig).

%

Le nouveau représentant diplomatique de la Côte d'Ivoire au Ghana s'est engagé à oeuvrer pour le raffermissement et la diversification des relations économiques, commerciales et dans le secteur de l'agriculture.

Pour rappel, c'est le 14 juin 2023 que le nouvel ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana a remis les copies figurées de ses lettres de créance au vice-ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration du Ghana.