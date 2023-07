Togo: Exploit renouvelé pour l'ESA et le Cabinet AEC ! Des bourses, Trophées, ... et des équipements octroyés aux participants

Et de 2 pour l'ESA (Ecole Supérieure des Affaires) et le Cabinet AEC (Audit Expertise Comptable). Après une première édition réussie à l'entrée des vacances 2022, ces deux structures dont Dr Charles Birrégah est le fondateur, ont réédité l'exploit de l'organisation de la deuxième édition de la compétition de football « Coupe du Fondateur », qui a connu son épilogue ce Samedi sur les installations du Campus d'Agoè Minamadou.

Pour cette deuxième édition ouverte depuis le Lundi dernier, ils étaient 14 lycées publics et privés (côté masculin) et 11 (côté féminin), venus de plusieurs localités du pays (Lomé et de l'intérieur-Adéta, Elavagnon...-) à s'engager dans cette compétition. A l'arrivée, c'est le Lycée d'Adeta qui a remporté le trophée de la catégorie féminine devant CS Payarama, alors que du côté masculin, le Lycée Avédji Elavagnon a été plus fort, l'emportant sur le Lycée Lomé Cité sur un score de 1-0. Ce fut d'ailleurs le même score dans la finale des filles.

Au-delà du jeu et de la fraternité entre jeunes gens qui vont pour nombre d'entre eux démarrer dans les semaines qui suivent la formation supérieure, le principal message de cette compétition est celui du choix d'une formation de qualité, dont Dr Birrégah est l'apôtre. Raison d'ailleurs pour laquelle il s'investit dans une telle compétition.

%

« La joie était au rendez-vous, et c'est l'essentiel. Nous avons organisé cette compétition pour dire aux jeunes de s'amuser, de jouer au football et pour en même temps, de faire connaitre établissement qui est l'Ecole Supérieure des Affaires. Et mon souhait en tant que fondateur, c'est qu'ils viennent ici à ESA pour être bien formés et réussir leur cursus académique et leur parcours professionnel, y compris ceux qui veulent faire des filières sportives (en Management des organisations sportives) », a situé Dr Birrégah.

Comme grande innovation de cette année académique finissante, a-t-il expliqué, c'est la formule « Payer votre scolarité avec les produits agricoles (mais, haricot, ignames) ». Il s'agit d'après lui, pour les Togolais du milieu rural de « cultiver et venir nous les vendre, pour leur donner l'équivalent pour payer les frais de scolarité. Ceci va permettre au jeune qui veut réussir, de le faire ». Toujours soucieux d'apporter la formation de qualité même dans les milieux les plus reculés, l'Ecole d'après son fondateur a instauré également « des cours en ligne pour ceux qui sont à l'intérieur ».

Dans un bilan 2022-2023 qui force à choisir ESA pour assurer le devenir de sa progéniture, Dr Charles Birrégah a cité entre autres succès, la distinction de l'ESA comme entreprise de qualité dans la CEDEAO. « La qualité étant au rendez-vous, les étudiants qui se forment à l'ESA vont trouver du travail », assure-t-il, en poursuivant, « plus de 80% de nos diplômes sont opérationnels et reconnus CAMES, et 100% de nos étudiants travaillent ». Autres acquis à mettre à l'actif de l'année académique 2022-2023, il est énuméré les accréditations ISO renouvelées, l'admission et adhésion de l'ESA à l'AUF, des prix au niveau international et des rendements appréciables des équipes de l'ESA dans diverses disciplines sportives lors des compétitions universitaires.

Un bilan satisfaisant et exceptionnel qui mérite en tout cas d'être célébré.

Pour information, des attestations de participation et de bourses, des trophées, des médailles, ainsi que des équipements sportifs ont été remis aux équipes des différents lycées qui ont pris part à la Coupe du Fondateur édition 2023, suivant les mérites.

T228