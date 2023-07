Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 16 Juillet 2023

Sénégal : Can foot2024- El Hadji Diouf, ancien capitaine des lions - « Donnons-nous la main pour que cette Can soit la plus belle »

La légende du football sénégalais était l'un des invités à la 45e Assemblée générale de la Caf. Selon lui, la Côte d’Ivoire est prête pour accueillir cette Can au regard de ce que nous avons vu. Le plus important a été fait parce que tout le monde est prêt. Nous sommes tous excités de venir dans ce beau pays et c’est cela qui est l’essentiel. L’appel que je voudrais lancer au peuple ivoirien, aux amoureux du football et aux Africains, c’est de se donner la main afin que cette Coupe d’Afrique soit la plus belle. Très patriote, il a dit que Can qui se jouera en Côte d’Ivoire, le Sénégal est favori et nous l’assumons. Nous allons essayer de gagner notre 2e médaille en Côte d’Ivoire. (Source : Fratmat.info)

Nigeria : Gouvernance- Tinubu continue de dérouler ses priorités….

Le président nigérian Bola Tinubu a déclaré l’état d’urgence pour lutter contre la hausse des prix des denrées alimentaires et les pénuries. Certaines des initiatives comprennent l’utilisation de l’argent économisé grâce à la récente suppression d’une subvention au carburant pour fournir des engrais et des céréales aux agriculteurs. L’information est rapportée par la Bbc. Selon cette radio, la protection doit également être renforcée pour les agriculteurs, dont beaucoup ont abandonné leurs terres après être devenus la cible de gangs qui kidnappent contre rançon. Les ménages les plus pauvres doivent également être aidés avec 10 dollars par mois pendant six mois.« J’assure à tous les Nigérians que personne ne sera laissé pour compte dans ces interventions stratégiques », a déclaré M. Tinubu, qui a pris ses fonctions en mai. « On s’attend à ce que le programme stimule les activités économiques dans le secteur informel et améliore la nutrition, la santé, l’éducation et le développement du capital humain des ménages bénéficiaires », a déclaré le président Tinubu. (Source : Bbc)

%

Guinée : Enseignement- 27% de réussite au baccalauréat

Les statistiques de réussite au baccalauréat session 2023 sont connues. De 9% en 2022, le taux d’admission passe à 27% cette année 2023, selon le Ministère de l’Enseignement Pré-Universitaire et de l’alphabétisation qui a publié les chiffres dans la soirée de ce samedi 15 juillet. Sur les 93. 468 candidats ayant composé, 25 668 ont été déclarés admis. « Cette année, comparativement à la session précédente, nous avons enregistré un taux de réussite de 44,25% au CEE contre 17,62 % en 2022 soit une avancée de 26,63 % ; 34,05% au BEPC contre 15,04% en 2022 soit une avancée de 19,01% et 27,46 % au Bac contre 09,37% en 2022 soit une avancée de 18,09 % », a indiqué le ministre de l’Education dans une déclaration peu après la publication des résultats, qui selon Guillaume Hawing, découlent de la traduction en actes concrets de la vision de refondation et de transformation qualitative du Colonel Mamadi DOUMBOUYA, Président de la Transition. (Source : Africaguinee.com)

Rdc: Après le meurtre de l’opposant Chérubin Okende- La police interroge son chauffeur

En République démocratique du Congo (Rdc), après la mort du député d’opposition Chérubin Okende, une enquête a été ouverte. Le suspect arrêté jeudi 13 juillet n’est autre que le policier et garde du corps qui accompagnait le député mercredi en fin d’après-midi, à la Cour constitutionnelle, où il se rendait pour solliciter le report de son audition sur sa déclaration de patrimoine en tant qu’ancien ministre. Vendredi 14 juillet, nous apprenons qu’une deuxième personne est dans les mains de la police dans le cadre de l’enquête. Cette fois, la garde à vue concerne le chauffeur de Chérubin Okende, rapporte notre correspondant à Kinshasa, Pascal Mulegwa. (Source : Rfi)

Gabon : Diplômés sans emploi - L’Udis déplore leur fragilité sociale

À l’occasion de son hebdomadaire conférence de presse, l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS) a pointé du doigt, par la voix d’un de ses porte-paroles, Jo Dioumy Moubassango, la situation des diplômés sans emploi au Gabon. Pour ce parti dirigé par Hervé Patrick Opiangah, l’exécutif devrait revoir sa note en faisant du plein-emploi une réalité. Alorsque le pays s’apprête à élire son nouveau président, l’UDIS se mue en force de proposition. Ainsi, le parti dirigé par l’homme d’affaires Hervé Patrick Opiangah a lancé une série de conférences de presse visant à scruter les maux qui minent le pays. Pour cet énième échange avec la presse, Jo Dioumy Moubassango, porte-parole dudit parti, a placé le curseur sur l’emploi des jeunes compatriotes. (Source : alibreville.com)

Benin : Développement- Le pays évolue à grands pas vers la réalisation des Odd

Le « Rapport sur le Développement Durable pour le Bénin 2023 » a été rendu public le jeudi 13 juillet. De l’analyse du document, Il ressort les performances et tendances suivantes pour les ODD : Le Bénin est à mi-chemin de la réalisation des ODD avec un score de 54,4 sur 100, au-dessus de la moyenne pondérée par la population de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), pour l’ensemble des 17 ODD. Les ODD 12 (Consommation et production responsables) et 13 (Lutte contre le changement climatique) sont en passe d’être atteints au Bénin. Bien que des défis majeurs subsistent pour la réalisation de la plupart des ODD dans la sous-région, le Bénin connaît des progrès modérés pour les ODD 8 (Travail décent et croissance économique), 9 (Industrie, Innovation et Infrastructure) et 12 (Consommation et production responsables). (Source :acotonou.com)

Togo : Drogues, chicha, alcool- Face à l’ampleur du phénomène, les contrôles et actions seront renforcés

Au Togo, le gouvernement veut intensifier le contrôle et la lutte contre la promotion et la consommation des substances psychoactives. En effet, le phénomène, déjà inquiétant ces dernières années, a pris de l’ampleur au point de devenir un problème de santé publique et de sécurité, en particulier chez les jeunes. Si plusieurs dispositions pénales existaient déjà depuis 1998, elles ont été renforcées en 2015, avec l’introduction de nouvelles contraintes. Ainsi, a rappelé le ministère de la sécurité il y a quelques jours, “la détention, l’achat, la consommation, la culture des plantes et substances classées stupéfiants ou psychotropes (cannabis, ecstasy, opioïdes, cocaïne, amphétamines, etc) sont interdits et punis”. (Source : alome.com)

Burkina Faso : Coopération- Le Bureau d’appui à la consolidation de la paix et le Système des Nations Unies prêts à accompagner Ouagadougou

En marge du Forum politique de Haut niveau sur le développement durable, qui se tient à New York du 13 au 18 juillet 2023, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, S.E Madame Olivia ROUAMBA a rencontré successivement madame Elizabeth SPEHAR, Sous-secrétaire générale, chargée du Bureau d’appui à la consolidation de paix et le Secrétaire général à la coordination du développement, Monsieur Oscar Fernandez TARANCO. La cheffe de la diplomatie burkinabè leur a expliqué la situation sécuritaire et humanitaire qui prévaut au Burkina Faso, elle a donné des éclairages sur les initiatives prises et les actions menées par le Gouvernement de Transition afin que les populations retrouvent la quiétude. (Source : Burkina24)

Côte d’Ivoire : Magistrature 2024- Plus de 1500 jeunes maîtrisards écartés, interpellent Alassane Ouattara

Non autorisés à prendre part au concours d’admission 2024 à l’école de la Magistrature de l’Institut National de Formation Judiciaire (INFJ), le Collectif des titulaires de maîtrise en droit obtenu après le 1er janvier 2016 interpelle le Président de la République Alassane Ouattara à se pencher sur leur cas. Leur désir, ils l’ont exprimé lors d’une conférence de presse tenue, le 15 juillet 2023 à l'Université Félix Houphouet Boigny de Cocody, faculté de Droit. « Alors que nous étions très heureux de savoir que le Président a déclaré à l’entame de cette année 2023 comme année de la jeunesse, nous fûmes très surpris de savoir que nous sommes écartés du concours de la Magistrature session 2024... » a déploré, Ganian Yannick porte-parole du collectif des titulaires de maîtrise en droit obtenu après le 1er janvier 2016.Dans leur déclaration face à la presse, ces jeunes maîtrisards demandent au Président de leur permettre d’être autorisés à candidater à ce concours afin qu’ils puissent servir valablement leur pays, la Côte d’Ivoire. « L’admission à l’école de la Magistrature est la voie par excellence pour exprimer notre passion pour le droit. Nous voulions une égalité de chance pour tous monsieur le Président. » ont- ils imploré. Toutefois, ils gardent espoir quant à l’égalité et à la justice prônées dans la politique de gouvernance du Président Alassane Ouattara. Bien avant, ces étudiants qui craignent que leur rêve de devenir magistrat ne soit brisé à jamais ont fait savoir qu’ils ont épuisé toutes les voies de recours. Ces derniers soutiennent avoir adressé des courriers notamment, au ministre de la Justice ivoirienne, au Premier ministre Patrick Achi afin d’être autorisés à candidater. Malheureusement, leurs efforts ont été vains. Ils n’ont eu aucune réponse. (Source : Fratmat.info)