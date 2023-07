Congo-Brazzaville: Gouvernance électorale - Le regard rétrospectif d'Emile Bongouandé sur les recommandations du dialogue de Sibiti

Membre du comité central du Parti congolais du travail (PCT), Emile Aurélien Bongouandé a, dans une tribune, jeté un regard sur les recommandations du dialogue national de Sibiti, département de la Lékoumou, de 2015.

Selon lui, si beaucoup de points d'amélioration ont été mis en oeuvre, d'autres par contre restent jusqu'aujourd'hui lettre morte, notamment la biométrie électorale, le découpage administratif et électoral ainsi que le plafonnement du financement des campagnes électorales.

Les 623 participants avaient mis en place deux commissions, notamment la gouvernance électorale et la commission réforme des institutions, qui ont pris plusieurs recommandations visant à faire évoluer la gouvernance électorale. « Dans la situation actuelle, les points qui sont restés depuis 2015 sans évolution notable peuvent être comme des pommes de discorde lors des prochaines consultations électorales ; ce qui n'est pas souhaitable, si l'on tient compte de ce qu'en 2025 les Congolais commémoreront le 10e anniversaire du Dialogue national de Sibiti 2015, et qu'en 2026 ils repartiront aux urnes pour l'élection présidentielle », a rappelé le commissaire aux libertés publiques du comité de suivi de la convention pour la paix et la reconstruction du Congo.

C'est ainsi qu' Emile Aurélien Bongouandé propose la nécessité de travailler de manière « vivante et créatrice » pour, dit-il, réaffirmer la volonté politique affichée à Sibiti du 14 au 17 juillet 2015 afin de « construire méthodiquement et concrètement la mise en oeuvre des recommandations non encore exécutées, et créer les conditions permissives d'organisation des dix ans du Dialogue national de Sibiti en juillet 2025 avant l'élection présidentielle de 2026, dans un climat politique apaisé et pourquoi pas de parfaite compréhension réciproque parmi les forces vives de la nation. »

Pour Emile Aurélien Bongouandé, les concertations politiques de Ouesso en 2017, Madingou en 2020 et Owando en 2022 ont été les hauts moments de la vie politique nationale dans la mesure où elles ont permis de faire le point du chemin parcouru, quant à la mise en oeuvre des recommandations de Sibiti 2015.