Afrique: Fespam 2023 - Le Maroc se réjouit de sa présence

Vingt quatre heures avant le lancement de la onzième édition du Festival panafricain de musique (Fespam), la délégation marocaine, conduite par Mustapha Messoudi, a été reçue en audience le 14 juillet par Lydie Pongault, ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs.

Au cours de cette rencontre, Mustapha Messoudi, vice-ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, a manifesté toute sa reconnaissance et sa joie de voir parmi les artistes participant à la onzième édition du Fespam la délégation marocaine. « La partie marocaine compte une forte délégation qui participera à l'événement, dont un expert parmi les formateurs aux master classes. Merci à la ministre pour l'invitation », a déclaré Mustapha Messoudi.

Il a, dans cette même perspective, invité le public congolais à venir découvrir le génie artistique de son pays. « Le Maroc dispose d'une grande diversité culturelle en matière de musique. Et grâce à cette édition du Fespam, le public brazzavillois aura l'occasion de la découvrir », a -t-il fait savoir.

En marge de ce séjour, a-t-il souligné, le Maroc entend inscrire au futur musée national deux instruments de musique marocains, le loutar représentant la diversité culturelle marocaine et l'autre, le gnaoua, récemment inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'Unesco. Et outre ces deux sujets, Mustapha Messoudi et Lydie Pongault ont également échangé sur la coopération et le partenariat entre le Maroc et le Congo en matière d'industrie culturelle et touristique, et de formation académique.

« Le Maroc dispose depuis quarante ans de trois instituts d'aspect culturel, notamment en théâtre, archéologie et des arts. En notre qualité de chargés des questions de la jeunesse et de la culture, nous en avons profité d'en parler avec la ministre Lydie Pongault. A ce propos, nous planifions de mettre en place un agenda, en vue d'un cadre et d'un accord de partenariat pour le développement de la culture sur notre continent africain », a-t-il confié.

Au terme des échanges, Mustapha Messoudi a offert un tableau en bois, en signe d'amitié, à la ministre Lydie Pongault.