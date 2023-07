Congo-Brazzaville: Coopération - La commission mixte Congo-Venezuela prévue en août

Le député-maire de la ville de Brazzaville, Dieudonné Bantsimba, a eu, le 14 juillet, à Brazzaville des entretiens avec l'ambassadeur du Venezuela, Anibal José Marquez Munoz, sur les questions de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre leurs deux Etats.

Les deux personnalités ont fait le tour d'horizon de la coopération entre le Congo et le Venezuela, en mettant un accent particulier sur la prochaine réunion de la commission mixte Congo-Venezuela qui aura lieu du 2 au 3 août à Caracas.

Une délégation de près d'une trentaine de personnes dont six ministres est attendue dans la capitale vénézuélienne. Au cours de ces travaux, a indiqué le diplomate vénézuélien, quatorze accords de coopération seront signés dans les domaines de l'éducation, du tourisme, de la culture, de la construction, de l'habitat et des petites et moyennes entreprises.

Parmi les contrats les plus saillants, a dit Anibal José Marquez Munoz, il y a l'accord entre l'université Denis-Sassou-N'Guesso de Kintélé et l'université du pétrole de Caracas, dont l'objectif à terme est de créer une école du pétrole au sein de cette université congolaise ; l'accord entre la cinémathèque de Caracas et celle du Mémorial Pierre-Savorgnan-De-Brazza.

C'est pour la première fois, a relevé le diplomate vénézuélien, que les Congolais participent à une commission mixte de coopération à Caracas avec une si forte délégation. Le Venezuela, a-t-il conclu, souhaite que ces assises se déroulent dans la sérénité après deux ans consacrés à leurs préparatifs.