Congo-Brazzaville: Coopération culturelle - Trois couples congolais honorés par la Maison russe

À l'occasion de la Journée de la famille, de la fidélité et de l'amour, commémorée le 8 juillet de chaque année en Russie, les couples Djombo, Okiokoutina et Galessami, se sont vus être décorés par la Maison russe, le 15 juillet à Brazzaville.

La Journée de la famille, de la fidélité et de l'amour, s'inspire de la vie de couple du prince Pierre et de la princesse Fevronia, dont l'histoire d'amour n'a pas été facile, mais qui a surmonté les obstacles. Ce, au point de devenir un modèle en Russie.

« Cette semaine a été une semaine assez particulière dans les relations entre la Russie et le Congo. On a commencé par la Semaine culturelle croisée, dont la première partie consistait à faire venir les artistes russes au Congo pour des prestations artistiques. Et on voulait finir cette célébration avec la décoration de couples congolais qui, soit se sont rencontrés en Russie, ex Union soviétique, soit ont passé beaucoup de temps là-bas et même eu des enfants en Russie », a fait savoir Maria Fakhrutdinova, directrice de la Maison russe.

Ainsi, pour les trois couples honorés, à savoir Henri et Nathalia Djombo, Norbert et Micheline Okiokoutina, Claver et Léa Galessami, ce fut un veritable honneur. Chaque couple décoré entretient effectivement une relation particulière avec la Russie. Henri et Nathalia, par exemple, se sont connus en Russie, se sont mariés en 1975 et ont respectivement terminé leurs études en 1976 et 1977 avant de regagner le Congo.

« Notre émotion est grande. Nous sommes reconnaissants à l'égard de la Maison russe. Les couples qui se sont mariés en Union soviétique ont été nombreux mais tous n'ont pas abouti. Je me réjouis que ma femme et moi avions créé des conditions d'entente qui nous ont permis, dans la solidarité, d'élever nos enfants pour en faire des hommes », a déclaré Henri Djombo, dont l'épouse a été empêchée pour des raisons de santé.

Comme le couple Djombo, Claver et Léa Galessami, se sont également rencontrés en Russie en 1986 et y ont eu leur premier fils en 1990, avant de se marier officiellement au Congo en 1999. Par contre, Norbert et Micheline, ont eu l'opportunité de séjourner en Russie par le biais de la formation militaire de l'époux. Et durant ce séjour, ils ont vu naître l'une de leur fille.

« Je tiens avant tout à remercier les présidents et les gouvernements de nos deux pays qui ont permis ma formation en Union soviétique, en compagnie de mon épouse. De tout coeur, je remercie aussi la Maison russe pour le choix porté sur notre couple. Cela nous motive à continuer d'observer une attitude conciliable, caractérisée par l'amour, la fidélité et qui concourt à honorer la famille dans son essence originelle », s'est réjoui Norbert Okiokoutina.

S'il est vrai que la question du mariage ne date pas d'aujourd'hui, il est cependant courant de voir des couples se séparer peu après l'officialisation de leur union. Une triste réalité que l'ancien ministre de l'Économie forestière et aussi écrivain, Henri Djombo, a déploré tout en prodiguant quelques conseils à la jeunesse.

« Avant de se marier, il faut se connaitre et savoir pourquoi on se marie. Si c'est par enthousiasme, ce ne sera pas une oeuvre durable. Si c'est par contrainte, ce sera également la même chose. Le mieux, c'est de savoir choisir le partenaire qui mérite de nous accompagner toute notre vie. Nous avions chacun son caractère, sa culture. Mais, à deux, il faut faire l'effort de rapprochement pour instaurer l'harmonie au sein du couple », a-t-il exhorté.