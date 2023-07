Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - Les prix des bruts congolais en légère baisse

La moyenne des prix fiscaux des produits pétroliers au deuxième trimestre 2023 a été fixée à 75,14 dollars par baril, pour un différentiel moyen de la période de -1,92 dollar par baril. Les autorités et les compagnies pétrolières ont convenu, le 14 juillet, de diversifier le marché en termes de destination et d'acteurs.

Les travaux du comité de fixation des prix des bruts congolais au deuxième trimestre de l'année se sont tenus dans un contexte marqué par une instabilité du marché pétrolier. Ainsi, les différentiels moyens enregistrés par les prix des bruts congolais se présentent comme suit en dollars par baril : Djeno mélange à -2,74 par rapport au Brent daté ; Nkossa Blend à -1,38 par rapport au Brent daté ; Yombo à -1,63 par rapport au Brent daté ; Nkossa Butane à 00,0 par rapport au butane North West Europe ; et Nkossa Propane à -0,27 par rapport au Propane Mont Belvieu.

Au troisième trimestre 2023, le comité de fixation des prix fiscaux table sur un prix du baril du Brent entre 80 et 90 dollars, soit une hausse d'environ 7% au minimum par rapport au niveau du deuxième trimestre. D'après les spécialistes, le comportement du marché sera influencé par les facteurs géopolitiques, notamment le conflit russo-ukrainien ; la variation de stock de pétrole aux Etats-Unis ; les indicateurs macroéconomique et monétaire de la Chine ; l'offre de pétrole de l'Opep+; le niveau du coût du fret ; les politiques monétaires des principales banques centrales...

Le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean Richard Itoua, a appelé, pour cela, les acteurs pétroliers nationaux à oeuvrer ensemble pour une gestion minutieuse des risques et une planification stratégique rigoureuse. « Chaque défi peut être transformé en une opportunité pour l'innovation, l'efficacité et l'amélioration. En tant qu'acteurs du marché pétrolier, notre responsabilité est de faire preuve de résilience et d'adaptabilité. Nous devons non seulement gérer efficacement les risques et comprendre clairement les dynamiques du marché, mais aussi développer une stratégie solide pour naviguer dans cet environnement incertain », a-t- il insisté.

Le gouvernement et ses partenaires comptent préserver les revenus pétroliers essentiels à l'équilibre financier du pays et à la relance économique. Ils misent également sur ces revenus pour financer ses projets « stratégiques », notamment celui de la production du gaz naturel liquéfié. Les compagnies pétrolières ont promis de booster leurs investisseurs, à l'instar de la société Chevron, organisatrice de la réunion des prix des hydrocarbures. Le directeur général de Chevron Congo, Ralph Eccleston, a salué la synergie et la culture de transparence qui prévalent au sein du comité de fixation des prix des hydrocarbures.