Afrique: FIFA-Mondial 2026 - La RDC partage le groupe B avec le Sénégal

Au terme du tirage au sort des éliminatoires du Mondial 2026 de la Fifa, la République démocratique du Congo (RDC) se retrouve dans le groupe B avec l'actuel ogre du football africain, le Sénégal. L'on note quelques réactions du côté congolais.

La RDC se retrouve dans le groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la Fifa, en compagnie du Sénégal, de la Mauritanie, du Togo, du Soudan et du Soudan du Sud. C'est le résultat du tirage au sort effectué le 13 juillet à Abidjan en Côte d'Ivoire par la Confédération africaine de football (CAF) pour la zone Afrique. Le Sénégal est sans doute le grand favori du groupe, étant champion d'Afrique des nations (CAN) en titre.

La Mauritanie a récemment été l'adversaire de la RDC aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations Côte d'Ivoire 2023, battu d'abord à Lubumbashi lors de la première confrontation, et par forfait infligé récemment par la CAF pour avoir aligné un joueur inéligible. Le Soudan aussi fait partie du groupe de la RDC pour les éliminatoires de la CAN.

Le tirage a suscité moult réactions. « Certains disent que c'est un groupe de la mort. Mais je crois que nous montons en puissance, nous pouvons faire face à ces adversaires sans problème, je suis confiant que l'équipe évolue et va évoluer davantage pour se qualifier au prochain mondial. Je pense que nous avons déjà commencer à le faire, nous allons nous y mettre avec le sélectionneur pour que l'aspect technique soit bien arrangé, l'organisation technique s'aborde sur place ... », a pour sa part déclaré en toute confiance, Dieudonné Sambi Sele-Lutu, président du comité de normalisation à la Fédération congolaise de football association (Fécofa).

Le sélectionneur des Léopards de la RDC, Sébastien Desabre, a de son côté indiqué que ce sera difficile, mais l'on doit être confiant. « Il y a deux adversaires qu'on connait bien. Le Sénégal également, car c'est sans doute la meilleure équipe d'Afrique. Le Togo est une bonne sélection et le Soudan du Sud progresse. C'est donc un groupe difficile qui attend la RDC. Je pense que nous avons nos chances. Le Sénégal est bien sûr le favori, mais on doit croire à nos qualités. Ce sera un groupe très intéressant », a-t-il dit

Quant à l'ailier international congolais nouveau joueur d'Al Jazirah aux Emirats arabes unis, Neeskens Kebano, il a laissé entendre dans la presse : « C'est un groupe à notre portée, même si le Sénégal sera favori. Nous avons une carte à jouer. On peut faire tomber beaucoup d'équipes en Afrique, voire toutes les équipes sur deux matchs. On verra comment ça se passe, mais on se donnera corps et âme pour cette campagne car, pour certains d'entre nous, c'est la dernière chance de pouvoir faire une Coupe du Monde ».

Son coéquipier Chadrac Akolo de Saint-Gallen en Suisse a affirmé : « Le tirage est abordable. Nous avons nos chances. Nous nous sommes améliorés depuis quelque temps. Il faudra seulement rester sérieux. Avec la qualité de notre effectif, si on joue notre football, on peut se qualifier pour la Coupe du monde ». Samuel Bastien de Burnley promu en Premier League anglaise a souligné : « Notre groupe ? Il y a moyen, a abondé Bastien. Le Soudan, la Mauritanie, nous les connaissons déjà. C'est vrai qu'on peut avoir des difficultés à l'extérieur, mais les matchs à domicile, il n'y a pas de problème. On peut le faire ».

Notons que les deux premières journées sont prévues pour novembre 2023. Et les premiers classés de neuf groupes seront directement qualifiés pour la phase finale de la Coupe du monde. Le tournoi de barrage CAF mettra aux prises les quatre meilleurs deuxièmes, dont le vainqueur affrontera une nation issue d'un autre continent. L'Afrique pourra être représentée par dix nations à cette compétition planétaire du ballon de 48 nations (une première), co-organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada.