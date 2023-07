Congo-Brazzaville: Santé publique - Une nouvelle épidémie se déclare au pays

La shigellose dite maladie des mains sales s'est déclarée le 11 juillet à Dolisie, dans le département du Niari, causant déjà six morts, selon un communiqué du ministère de la Santé et de la Population.

« Au 13 juillet 2023, 1200 cas ont été notifiés par les formations sanitaires de la ville de Dolisie avec malheureusement cinq décès déplorés, soit un taux de létalité de 0,42%. Cependant, il en ressort que dans le département de Pointe-Noire six cas ont été notifiés, dont un décès, un cas notifié au Centre hospitalier universitaire de Brazzaville et deux cas suspects dans le département de la Bouenza », d'après un communiqué du ministère de la Santé et de la Population publié, le 14 juillet, à Brazzaville, par lequel le gouvernement présente ses condoléances aux familles endeuillées.

Le même document rappelle que le 11 juillet les structures sanitaires de Dolisie ont enregistré des patients présentant une maladie avec pour symptômes : fièvre à 39° et 40°, céphalées, douleurs abdominales, vomissements et asthénie physique. Des échantillons analysés localement ont conclu qu'il s'agit d'une shigellose, dite maladie des mains sales. La confirmation par le Laboratoire national de santé publique est attendue.

La transmission de la maladie se fait par voie féco-orale. Le plus souvent, elle est directe. L'eau et les aliments souillés par des déjections contenant des bactéries Shigella ainsi que les mouches peuvent également transmettre la maladie. Les symptômes se manifestent par une fièvre, des nausées, des vomissements, un ténesme et une diarrhée habituellement sanglante.

%

Les mesures à observer

Le ministère de la Santé et de la Population appelle à respecter les pratiques générales de salubrité des aliments : se laver les mains régulièrement et correctement au savon ou avec un gel hydro-alcoolique ; faire cuire les aliments à une bonne température ; laver les fruits et légumes crus avant de les manger ; boire de l'eau potable d'une source salubre (traitée ou bouillie) ; ne pas préparer de la nourriture pour d'autres personnes si on a des signes suspects de la maladie ; observer une bonne hygiène fécale. « Le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour répondre à cette urgence sanitaire et exhorte la population congolaise à faire recours aux services de santé les plus proches, devant tout cas suspect », conclu le communiqué.