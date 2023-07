Congo-Brazzaville: Coopération - La France satisfaite des actions menées au pays

A l'occasion de la traditionnelle cérémonie de la fête nationale du 14 juillet à Brazzaville, l'ambassadeur de France au Congo, François Barateau, a saisi cette opportunité pour faire le bilan du chemin parcouru ainsi que les perspectives de coopération entre les deux pays durant les prochaines années.

Dans son discours prononcé devant le Premier ministre, Collinet Makosso, et le ministre des Affaires étrangères, Jean Claude Gakosso, l'ambassadeur de France, François Barateau, a relevé, au prime abord, le caractère séculaire des relations qui lient les deux pays. Tout en soulignant les succès de la coopération entre les deux pays durant les quatre ans de sa mission diplomatique au Congo. L'occasion lui a permis d'énumérer les différentes réalisations et actions qui constituent pour lui une satisfaction.

L'ambassadeur a parlé de la France qui a soutenu le Congo dans divers domaines : la reprise de ses relations avec le Fonds monétaire international (FMI), la formation des formateurs et la valorisation du capital humain, le projet de l'afforestation, la préservation de la biodiversité, la protection de l'environnement dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, et dans l'organisation du sommet des trois bassins forestiers de la planète.

En effet, il se réjouit d'avoir vu le Congo parvenir à redresser ses perspectives économiques, « avec courage et efficacité », malgré la crise sanitaire à laquelle le gouvernement a fait face. « La France est fière de contribuer à la meilleure mise en oeuvre possible de l'indispensable réforme de la gouvernance publique que conduisent les autorités, avec l'aide du FMI, en vue de consolider les fondamentaux de l'économie », a indiqué le diplomate français.

S'agissant de la crise sanitaire de la Covid-19, qui a révélé les faiblesses du monde, François Barateau pense qu'il s'agit « de repenser et de mettre en oeuvre de nouvelles relations plus équilibrées, une solidarité renforcée, plus que jamais », afin de pouvoir faire face, a-t-il dit, aux nouveaux défis actuels dont la lutte contre le changement climatique et la protection de la biodiversité.

A l'approche du sommet des trois bassins (l'Amazonie, le Bassin du Congo et l'Asie du Sud-Est) qui se tiendra en octobre prochain à Brazzaville, l'ambassadeur de France a salué le « farouche plaidoyer international que mène Brazzaville en faveur de la prise en compte et de la juste valorisation du remarquable trésor environnemental que constituent les forêts et les tourbières du bassin du Congo... ». La France, a-t-il ajouté, « se flatte avec d'autres partenaires européens d'appuyer les ambitions congolaises et régionales ». Il se félicite aussi de « la vitalité constante » de l'école Génie travaux (EGT) de Kintélé.

En outre, l'ambassadeur de France a renouvelé « ses sincères remerciements » au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, pour « son geste fort » aux travaux d'extension du lycée Saint-Exupéry de Brazzaville ainsi que la mise en place « d'un ambitieux projet de modernisation pédagogique ».

Des projets à réaliser

Au chapitre des projets à réaliser, l'ambassadeur a mentionné la rénovation « programmée » de deux antennes de l'Institut français du Congo, à Brazzaville et à Pointe-Noire, l'amélioration du climat des affaires au Congo, la formation et la mobilité « croisée des jeunes congolais, français et européens, futures élites de leur pays, ainsi que pour le renforcement de la société civile ».

Il a suggéré de rendre « plus visible et compréhensible » le travail des membres de « l'Equipe France au Congo ». Et, il a salué « l'émergence internationale, encore frémissante mais prometteuse et irréversible de l'Afrique », s'en prenant dénonçant à " la guerre de destrution infligée à l'Ukraine par la Russie" et aux "prédations du gu groupe Wagner".

François Barateau, qui est arrivé au terme de son mandat diplomatique au Congo, a annoncé l'arrivée bientôt d'un nouvel ambassadeur, une dame, en l'occurrence Claire Bodonyi.

Au cours de la soirée, le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a accordé une interview dans laquelle il a loué « l'excellence » des relations d'amitié entre les peuples français et congolais, matérialisées par de nombreuses actions de la France. « Nous célébrons l'action de la communauté française au Congo, en termes de développement économique. La France est l'un des grands partenaires bilatéraux, non seulement de par la nature de la coopération, mais aussi de par l'importation des entreprises françaises en République du Congo », a rappelé le Premier ministre.