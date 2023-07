Congo-Brazzaville: Semaine culturelle croisée Russie-Congo - Clôture de la première édition

C'est par le spectacle de danse vivant du groupe russe Vaïnakh que la Semaine culturelle croisée Russie-Congo a clos sa toute première édition le 13 juillet dernier, à Brazzaville. Pour la seconde phase de l'événement, les artistes congolais sont attendus à Saint-Pétersbourg en septembre.

La seconde phase de l'événement aura lieu à Saint-Pétersbourg en Russie en septembre. Durant environ 1h 30 minutes, le groupe Vaïnakh, avec ses quarante-cinq musiciens et danseurs, a fait voyager le public brazzavillois au nord de la fédération de Russie. Les douze tableaux chorégraphiques interprétés par ce groupe puisent leur richesse dans la culture et la tradition du peuple tchétchène qui forme le plus grand groupe ethnique natif du Caucase du Nord. Au coeur des cantiques et danses exécutés avec une grande maitrise sur la scène du Palais des congrès, plusieurs épisodes de vie sous diverses thématiques : la joie, l'amour, la paix, les montagnes, le temps, l'amitié...

« C'était un moment fabuleux de voir le groupe Vaïnakh sur scène. Ils étaient élégants et coordonnés. Grâce à la Semaine culturelle croisée Russie-Congo, j'ai aimé les découvrir, mais surtout apprécié leur culture, totalement différente de la nôtre en matière de danse », a confié Grâce Malanda, une jeune Brazzavilloise.

Pour Gueorgui Tchepik, ambassadeur de Russie au Congo, ce genre de partage culturel est toujours important car il permet aux différents peuples de mieux se connaître, et donc de s'apprécier en dépit des différences existant entre eux. « Cet événement est la fusion des cultures, et bien évidemment l'amitié traditionnelle entre la Russie et le Congo. La présence des artistes russes à Brazzaville à la veille du Fespam témoigne de cette fusion. Au stade Alphonse-Massamba-Débat, durant le Fespam, il est prévu également la prestation des artistes russes tchétchènes, durant une dizaine de minutes », a-t-il déclaré.

Dans le même contexte, Gueorgui Tchepik a salué la contribution du ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des Loisirs pour la tenue de cet événement. Pour la ministre de tutelle, Lydie Pongault, c'est avec beaucoup d'émotion et de plaisir que le Congo a pu apporter sa pierre à l'édifice pour la réussite de cette initiative qui, selon elle, renforce la coopération culturelle.

Rappelons que la première édition de la Semaine culturelle croisée Russie-Congo s'est tenue du 11 au 13 juillet à Brazzaville, autour d'une panoplie d'activités artistiques, allant de la musique, la natation synchronisée, la gastronomie et la danse. Par ailleurs, le groupe Vaïnakh a tenu un atelier de percussion russe, le 14 juillet, au profit des artistes nationaux.