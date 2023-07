Afrique: Les immortelles chansons d'Afrique - « Dodo la rose » de Didier Ndudi Masela

Didier Ndudi Masela, célèbre bassiste dans la musique congolaise, a contribué à la naissance du groupe « Wengé Musica ». En 1988, il est auteur de la chanson « Dodo la rose » de l'album « Bouger Bouger » paru sous le label « Bisel » en format 33 tours référencé BL 014.

Cette chanson relate l'histoire d'un amoureux qui supplie sa dulcinée. Cette dernière est partie sans une raison valable. Cette mélopée fait partie des titres qui ont marqué l'album « Bouger Bouger » qui a fait passer « Wengé Musica » de l'ombre à la lumière. Avec cet opus le groupe est primé révélation de l'année 1988. « Na mi pesa na bolingo se mpo na makanisi ya Moni na ngai, yolimwa ngai se boye Moni na ngai. Okanisa te mama tango oyo tozalaka ata ndele chérie to komonana ata na suka mboka ». « Je me suis donné en amour seulement à cause de mes pensées à l'endroit de Moni. Ne peux-tu pas penser à ce que nous étions autrefois, chérie ? Advienne que pourra, nous finirons par nous revoir même au fin fond du village ».

Cette oeuvre est constituée de trois parties. La première comprend un chant exécuté en polyphonie par Marie Paul, Werrason, Blaise Bula et JB Mpiana. La deuxième dispose d'un chant responsorial qui permet aux artistes d'effectuer leurs solos vocaux à tour de rôle en commençant par JB Mpiana, Blaise Bula et Werrason.

La dernière, souvent appelée sébène dans le jargon musical congolais, parmet d'apprecier la guitare solo d'Alain Makaba, la basse de Didier Masela, la rythmique de Christian Zitu, la batterie de Maradona Lontomba et la tumba de d'Evo Ntsiona. Cette dernière partie est aussi marquée par les cris des animateurs qui sont communément appelés les « Atalakus ». Ici, ce rôle est joué par Roberto Wunda Ekokota et Werrason. Ce dernier fait valoir ses performances en la matière. L'un des cris qu'il lance dans ce morceau sera repris plus tard par l'animateur Bill Cliton dans l'album « Intervention rapide ».

Né le 12 janvier 1966 à Matadi en République démocratique du Congo, Didier Ndudi Masela est un talentueux bassiste. Auteur-compositeur, il s'est bâti une notoriété dans la scène musicale africaine. C'est avec Noel Ngiama Makanda, dit Werrason, qu'il va se lancer dans l'aventure de la création du groupe « Wéngé Musica » en 1981. De 1988 à 1997, propulsés par l'album « Bougez Bougez », ils ont conquis l'enthousiasme d'une immense foule des mélomanes.

En 1998, lors de la scission du groupe, Didier Masela, Werrason et Adolph Dominguez vont créer « Wengé Musica Maison Mère ». Avec ce nouveau groupe, ils feront tapage par les albums : « intervention rapide », « solola bien » et autres. Le 5 mai 1986, Didier Ndudi Masela est institutionnalisé propriétaire du groupe par l'ordonnance-loi no86/033 qu'il a personnellement initiée. Et de fait, il est devenu propriétaire exclusif de la dénomination commerciale et orchestrale de « Wengé Musica ».