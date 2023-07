Congo-Brazzaville: 1re édition festival Wasobia - Rendez-vous le 29 juillet

Rencontre de l'humour métissé, la première édition du festival Wasobia se tiendra du 29 au 30 juillet au Mémorial Pierre Savorgnan de Brazza.

L'affiche de l'événement présente une panoplie d'artistes. Le Congo regorge près d'une dizaine de talents, au nombre desquels Roblin Président, Djaust Pounga, Kimana formidable, Daly cardinal, Franche Béni, Franche Alves, etc. A cette palette de talents biens connus du public brazzavillois s'ajoutent des figures féminines comme Rosemery et Nana Cépho. Ces deux artistes émergeant de plus en plus dans l'univers de l'humour seront à découvrir lors du festival.

Comme Rosemery, Nana Cépho monte particulièrement en puissance depuis peu. L'artiste humoriste et comédienne congolaise a débuté sa carrière en octobre 2020 avec le casting du Brazza comedy show. Elle rejoint, ensuite, le mouvement « Yaka toseka » en 2021 et enchaîne les prestations au niveau national. Depuis, Nana Cépho a participé à plusieurs festivals comme Bonana, Tuseo et Africa stand-up festival.

Outre le Congo, Wasobia accueillera sur scène également la République démocratique du Congo par la voix de Dauphin Bulamatadi, dont le talent humoristique sait subtilement arracher le sourire au public. Le Cameroun aussi sera de la partie à travers la participation des artistes Ulrich Takam, Fidèle Ntoogue et Diane Nama. « Population du Congo-Brazzaville est ce que vous êtes prêts ? Le 29 et 30 juillet, je dois vous dire 1500 mots en 30 secondes », a posté toute enthousiaste Diane Nama sur sa page Facebook.

Confiants de la tenue de la première édition du festival Wasobia, le comité d'organisation invite le public à venir soutenir les artistes durant les deux jours. Le festival vise à célébrer le talent des artistes africains et à créer des ponts culturels entre eux.