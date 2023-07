Congo-Kinshasa: Assistance à la population de l'Est - L'UNFPA en quête de financement

L'agence onusienne vient de prendre la salutaire décision d'intensifier ses interventions dans les provinces du Nord-Kivu, Sud-Kivu et Ituri déchirées, depuis plusieurs années, par des guerres interminables.

Ce à la suite de la crise sécuritaire prolongée et sans précédent qui sévit dans cette partie du pays à laquelle s'ajoutent les épidémies et catastrophes naturelles. Pour atteindre ses résultats dans le cadre de ce passage à l'échelle, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) a un besoin financier de dix-huit millions huit cent cinquante mille dollars américains pour une période de six mois.

A ce jour,indique un communiqué de presse de cette agence onusienne, l'organisation a seulement mobilisé trois millions soit 16%. Pour combler le gap financier de quinze millions huit cent cinquante mille dollars américains soit 84% de financement à mobiliser, l'UNFPA lance un appel de fond afin de lui permettre de continuer de travailler avec les autres partenaires et les donateurs pour conduire les interventions qui améliorent la vie de la population de l'Est et pour la mobilisation des ressources en vue de soutenir des efforts en cours de la communauté humanitaire et du gouvernement congolais.

Annonçant l'intensification des interventions humanitaires de son organisation dans les provinces ciblées, le représentant résident de UNFPA, Dr Eugene Kongnyuy, a reconnu " l'ampleur énorme des besoins humanitaires et la nécessité d'y apporter une réponse appropriée". L' UNFPA, a-t-il renchéri,a décidé d'intensifier ses opérations dans l'est de la République démocratique du Congo afin d'assurer une réponse plus efficace et à grande échelle. "Ces interventions permettront de renforcer les services de santé sexuelle et reproductive et de protéger spécifiquement les femmes et les filles contre les violences basées sur le genre", a-t-il déclaré. Dans le cadre de ce renforcement des interventions, une équipe d'une douzaine de spécialistes a, d'ores et déjà, été déployée à l'Est pour soutenir le personnel de l'UNFPA présent sur le terrain.

C'est ainsi que plusieurs activités sont en train d'être menées dans les trois provinces. Il s'agit, par exemple, de plus de mille femmes et filles enceintes et autres personnes vulnérables et déplacées affectées par les conflits au Nord-Kivu, Sud- Kivu et Ituri qui ont reçu une assistance sous forme de kits de dignité, cela en plus du soutien médical, psychosocial, juridique et judiciaire pour les victimes de violences sexuelles, y compris leur réintégration socio-économique. Outre les activités liées à l'accès aux services de planification familiale et à la gestion des maladies sexuellement transmissibles, l'UNFPA a fourni aux centres de santé des kits de santé sexuelle et reproductive afin d'améliorer les soins de santé.

Par ailleurs, l'UNFPA a mis à la disposition des centres de santé des kits de santé de la reproduction pour améliorer la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive. En tant qu'agence des Nations unies chargée de la santé sexuelle et reproductive, l'UNFPA a organisé des activités au Nord-Kivu dans les cliniques mobiles qu'il a installées dans les sites de déplacés internes de Rusayo, Bulengo et Kanyaruchinya dans lesquelles des services et informations sur la santé de la reproduction, violence basées sur le genre et exploitation et abus sexuels ont été offerts gratuitement aux femmes et filles.