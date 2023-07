Congo-Brazzaville: Peuples autochtones - Les agents de la direction générale formés aux droits humains

La direction générale de la promotion des peuples autochtones a organisé, du 13 au 14 juillet, à Brazzaville, avec l'appui des Nations unies, une session de formation destinée à renforcer les capacités de ses cadres et agents en droits humains.

Les cadres et agents relevant de la direction générale de la promotion des peuples autochtones, venus de tous les départements du Congo, ont participé à la formation animée par des experts en la matière.

Deux jours durant, les participants ont suivi une dizaine d'exposés présentés par des experts qui leur ont permis d'acquérir de nouvelles connaissances professionnelles en matière des droits de l'homme, notamment ceux concernant les peuples autochtones.

Il s'agit, entre autres, des thèmatiques concernant le mandat de la direction générale de la promotion et protection; le décret n°2017-261 du 25 juillet 2017 ; l'introduction au droit international des droits de l'homme ; l'introduction des droits des peuples autochtones ainsi que l'introduction aux processus internationaux pertinents.

Dans le fond, les participants ont suivi un débat sur l'état d'avancement du plan d'actions national d'amélioration de la qualité de vie des peuples autochtones 2022-2023 et ont fait l'état des lieux de la loi n°5-2011 du 25 février 2011, portant promotion et protection des droits de populations autochtones et textes d'application y afférents.

En initiant la formation, la direction générale de la promotion des peuples autochtones et son partenaire ont visé six objectifs spécifiques. Il s'agit, entre autres, d'améliorer les connaissances des cadres et agents en matière des droits humains et de faire connaître les instruments juridiques pertinents des droits de l'homme dûment ratifiés par le Congo.

Par ailleurs, il a été aussi question d'édifier les participants sur les mécanismes de protection des droits des populations autochtones ; de faciliter l'interprétation des instruments juridiques internationaux et nationaux de promotion et de protection des droits des populations autochtones. S'exprimant à cet effet, le directeur général de la promotion des peuples autochtones, Justin Assomoyi, a salué les avancées enregistrées par son administration ces dernières années.

« Au niveau de la direction générale des peuples autochtones, nous avons enregistré quelques avancées significatives. En ce qui concerne l'octroi des pièces d'état civil aux peuples autochtones, par exemple, de 2019 à 2022, cinq mille trois cents d'entre eux ont bénéficié des actes de naissance. S'agissant du volet éducation, 14.517 enfants autochtones ont été enregistrés dans le cadre du processus de scolarisation initié à leur profit au titre de l'année scolaire 2022-2023 », a-t-il souligné.