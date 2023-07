Congo-Brazzaville: Les grandes vacances - Périodes de récupération ou de réflexion ?

Au Congo-Brazzaville, les grandes vacances couvrent la période allant de fin mai à fin septembre. Au cours de cette période, les élèves du secondaire ayant passés les examens d'état profitent de se reposer, de récupérer, de s'amuser, en un mot de prendre du beau temps. Il est aussi possible d'utiliser les vacances autrement : réfléchir à la façon d'aborder l'année prochaine et même l'avenir.

Au cours de l'année scolaire, les élèves passent des moments de privation, de renoncement et de sacrifice. Ils sont obligés de se lever tôt et prendre une douche, le plus souvent avec de l'eau froide ! En ces occasion, ce n'est toujours pas la joie !

Pour les élèves du secondaire candidats aux examens d'état en l'occurrence le BET, le BEPC, le bac technique et le bac général, les choses ne s'arrêtent pas là. Le week-end, par exemple, pendant que les autres écoliers se reposent, ils sont obligés de partir à l'école, le plus souvent, pour les cours de rattrapage. Pendant les congés de paque et du Nouvel An, la cadence est la même.

A cela s'ajoutent les centres d'encadrement, le blanchissement des nuits pour lire les leçons ou travailler avec les collègues. Pour ne rien arranger, le plus souvent, à quatre au trois semaine du jour J, les candidats aux examens entrent une phase appelée « maquis ». C'est une phase ultime et solennelle au cours de laquelle les différents candidats aux examens consacrent le plus clair de leur temps aux révisions générales. A ce niveau-là, les blagues et les distractions ne sont plus permis. C'est la période de la concentration absolue !

Après les examens, tous les candidats jouissent d'un repos, d'une pause. Cette pause prend fin avec la promulgation des résultats des différents examens. C'est cette étape qui libère définitivement les candidats. Et c'est le début des grandes vacances ! Tout le monde, les échoués comme les admis aux examens peuvent désormais jouir au sens plein du terme du repos mérité. C'est le moment de la paix, de la détente et de la récupération.

Toutefois, tout excès nuit ! dit-on souvent. Il y a d'autres choses importantes à faire pendant les grandes vacances. De temps en temps, les élèves ayant satisfait à leurs examens pourraient commencer à réfléchir à la façon d'aborder le cycle scolaire futur. Les nouveaux lycéens, par exemple, feraient bien d'utiliser les vacances pour choisir une scolarité technique ou générale. C'est en ce moment également que pourrait se faire le choix de la série ou la spécialité. Cette réflexion est aussi valable pour les nouveaux étudiants, mais à un niveau plus important.

Les nouveaux étudiants devraient prendre cet exercice au sérieux. Car les décisions en rapport avec la poursuite des études dans tel ou tel domaine influence la vie et la carrière professionnelle des étudiants. Raison pour laquelle les écoliers et les étudiants devraient faire l'effort, pendant les grandes vacances, non seulement de se reposer et de s'amuser, mais également de réfléchir à la suite des études et de la formation professionnelle. Un homme averti en vaut d'eux ! En bon entendeur, salut !