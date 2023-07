Congo-Kinshasa: Télecoms - Adam Bombole choisi pour relever des défis à la SCPT

La relance de la Société commerciale des postes et télécommunication -SCPT- (ex-OCPT) s'avère un défi important à relever par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, au regard de la concurrence avec d'autres entreprises opérant dans le secteurs des télécoms au pays.

Personnalité politique intègre et administrateur des sociétés, Adam Bombole revient en fait dans cette entreprise au sein de laquelle il avait assumé les mêmes fonctions de 2005 à 2006, il y avait laissé de bons souvenirs avant de démissionner. Il l'a rappelé dans son tweet où il exprime sa gratitude à Dieu et au président de la République : « Que gloire et gratitude renouvelée soient rendues à Dieu, Miséricordieux, qui agit au regard de son agenda.

Vifs remerciements au président de la République pour ma nomination en qualité de président du conseil d'administration de la SCPT (ex-OCPT). Entreprise où j'avais occupé la même fonction pendant une année (2005-2006). Dévouement et abnégation seront le moteur de mon mandat. Que Dieu nous garde ».

Le choix porté sur lui par Félix Tshisekedi n'est pas du tout fortuit. Adam Bombole est une personnalité qui inspire la crédibilité. Alors cadre influent du Mouvement de libération du Congo (MLC) et candidat de l'Union pour la nation, il est victime d'une machination électoraliste au poste de gouverneur de la ville province de Kinshasa, battu malicieusement par André Kimbuta alors candidat du pouvoir en place en 2006, cela après avoir battu le record des voix aux législatives ayant été lu député national dans la circonscription de la Lukunga et député provincial de la ville de Kinshasa.

En 2011, il pose sa candidature à la présidentielle en assurant avoir l'assentiment du président du parti, Jean-Pierre Bemba, détenu à la Cour pénale internationale à La Haye aux Pays-Bas. Mais la direction du parti sur place à Kinshasa l'exclut du MLC. Aussi se présente-t-il alors comme candidat indépendant.

Dans sa vision de gestion de la res publica, il propose un mécanisme permettant à un plus grand nombre de Congolais de se lancer, comme lui, dans les affaires, en prévoyant une juste répartition des richesses nationales. Il élabore un projet de société avec objectif de changer la gestion du pays en bannissant la mafia, le tribalisme, la corruption, la tricherie et le clivage est-ouest. Préoccupé par la situation sociale, Adam Bombole promet la création d'emplois, l'amélioration de la desserte en eau et en électricité et la gratuité de l'enseignement primaire. Mais il termine à la 8e place, contestant du reste, de graves irrégularités constatées lors du déroulement du vote.

En 2014, Adam Bombole fonde le parti politique d'opposition Ensemble changeons le Congo, Adam Bombole apporte son soutien dans un premier temps à Moise Katumbi pour l'élection présidentiel, en adhérant à la plateforme politique Ensemble pour le changement. Mais au regard de l'évolution politique surtout dans l'opposition avec la dislocation, et le fait que Moise soit empêché de poser sa candidature à la présidentielle, Adam Bombole se positionne en faveur de Félix Tshisekedi qui à la fin est élu président de la République en décembre 2018. En 2019, il se désiste lors des élections sénatoriales de 2019, dénonçant la corruption de certains députés provinciaux. Et en octobre 2020, il intègre l'Union sacrée de la nation, plateforme politique créée par Félix Tshisekedi.

S'inscrivant dans la lutte contre la corruption et d'autres antivaleurs, Adam Bombole, bien que réservé, effectue des sorties pertinentes sur la place publique, avec des propos interpellateurs, stigmatisés l'administration de la justice en République démocratique du Congo. Dans l'un de ses tweets, il propose la création d'un parquet financier : « Les jugements rendus par les tribunaux et les classements sans suite de nombreux dossiers, suite aux contrôles et conclusions de l'IGF incitent à croire que cette dernière n'est qu'un épouvantail qui n'effraie plus personne. La seule alternative crédible pour lutter efficacement contre la corruption et les détournements demeure la création et la mise en place d'un parquet financier avec pleins pouvoirs de coercition ».

En apprenant l'assassinat de l'ancien ministre des Transports et Porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, Chérubin Okende, Adam Bombole a posté ce tweet : « Consternation et tristesse m'envahissent à la suite de l'odieux assassinat d'Okende. Sincères condoléances attristées à sa famille biologique, à ses proches et à sa famille politique. Paix éternelle à son âme. Tout doit être mis en oeuvre pour retrouver ses assassins. Que Dieu nous garde ».

Guéri de la Covid-19 après dix jours de maladie en 2021, Adam Bombole a toujours été un battant. Il déclarait ceci en mars 2020 lorsque les premières mesures restrictives sur la pandémie étaient prises au pays : « Le test positif au coronavirus n'est pas une fatalité ou une condamnation certaine à mort ! La Covid-19 se traite si vous vous manifestez à temps.

Arrêtons de stigmatiser ceux qui sont testés positifs, pour éviter le repli sur soi d'éventuels contaminés ! ». Assez discret mais aussi grand mécène, Adam Bombole est depuis belle lurette adulé par les stars de la chanson au pays, particulièrement le chanteur JB Mpiana qui l'a immortalisé à plusieurs reprises dans ses chansons. L'on n'occulte pas sa passion pour les sports, lui qui a aussi été président de la Ligue nationale de football.

Heureuse coïncidence, sa nomination à la tête de la SCPT intervient un jour après son remariage, le 7 juillet, à Johannesburg en Afrique du Sud, 8 ans après le décès tragique de son épouse Jeannette Bombole dans le nord de la France, lui qui continue d'honorer sa mémoire et de fleurir sa tombe. C'est donc en vrai « bourgeois gentilhomme » de 66 ans que le « grand saoudien » refait merveilleusement sa vie avec Meghna Sharma, la belle et magnifique métisse.

La nomination d'Adam Bombole comme président du conseil d'administration de cet opérateur public des postes et télecoms est une réponse au souci de la rigueur et de l'orthodoxie de gestion. L'on n'omet pas que Sandra Tshibangu et Jolino Makelele ont été nommés respectivement directrice générale et directeur général adjoint de la SCPT.