Algérie: JAS/Karaté-do - L'Algérie sacrée avec 12 médailles dont 5 en or

ALGER — La sélection algérienne de karaté (messieurs et dames) a été sacrée avec un total de douze médailles (5 or, 3 en argent et 4 en bronze), à l'issue des finales de la deuxième et dernière journée du tournoi de karaté-do (kumité et kata) des 15e Jeux sportifs arabes (5-15 juillet), disputée vendredi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed Boudiaf (Alger).

Lors de la deuxième journée des épreuves, les Algériens ont glané cinq novelles médailles (2 or, 1 argent et 2 en bronze). Les deux médailles d'or ont été décrochées par la karatéka Dahleb Narimène au kata individuel dames qui a battu en finale la Marocaine En-Nesyry Aya (40,7 à 38,4) ainsi que la sélection algérienne de Kata par équipes (messieurs), composée de Ben Makhlouf Saber, Belabed Badis et Tahoulit Abdelli.

En revanche, les karatékas algériens de kumité individuel n'ont pas réussi à décrocher l'or, notamment Hocine Daikhi (+84 kg) et Kraima Mekkaoui qui se sont contentés de la médaille de bronze, tandis que Chaïma Oudira (+68 kg) a décroché la médaille d'argent.

"Le niveau technique du tournoi a été très élevé avec la participation des karatékas de classe mondiale et olympique, notamment les Jordaniens, Saoudiens, Marocains et Tunisiens, alors que l'Algérie a été représentée par ses champions d'Afrique et méditerranéens. La différence du niveau est très minime entre les différents athlètes. Plusieurs paramètres entrent en considération pour la victoire finale, notamment les décisions d'arbitrage mais surtout la forme de l'athlète le jour de la compétition", a estimé entraineur national, Maamar Rouichi.

De son côté, l'entraineur national, Radouane Al Amraoui, a indiqué que le tournoi arabe de karaté-do a donné lieu " à de fortes confrontations notamment de la part des karatekas jordaniens qui occupent les premières places au Ranking mondial, sans oublier les Libyens qui sont en nette progression. Les karatékas arabes sans exception auront leur mot à dire sur la scène internationale dans un proche avenir".

Interrogé sur les trois médailles d'or décrochées par l'Algérie au kata individuel, l'entraineur national Imane Laghouil a déclaré: "La médaille d'or d'hier (Ndlr jeudi) de Saber Ben Makhlouf au kata individuel, constitue le premier titre arabe décroché par l'Algérie aux championnats et tournois arabes. La deuxième médaille d'or remportée par Narimène Dahleb est très méritée".

Et de conclure: " Il ne faut surtout pas sous-estimer le niveau de ce tournoi qui a vu la participation des champions du monde au kumité et kata, à l'instar des Jordaniens et Marocains".

Quatre-vingt-neuf (89) karatékas messieurs et dames de 12 pays arabes ont pris part aux épreuves du Karaté-do des 15es Jeux sportifs arabes.