Algérie: Relations privilégiées et volonté commune de les hisser à des niveaux supérieurs

ALGER — L'Algérie et l'Etat du Qatar entretiennent des relations fraternelles privilégiées marquées par une concertation constante sur plusieurs dossiers et questions arabes, régionales et internationales, des relations devant connaître une forte impulsion à la faveur de la visite de travail qu'effectue, samedi et dimanche, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune dans ce pays frère.

En effet, les relations algéro-qataries ont connu ces dernières années un développement sans précédent porté par la volonté animant les dirigeants des deux pays à les hisser à des niveaux supérieurs.

Les rencontres, les entretiens bilatéraux, les consultations et les échanges de visites entre le président de la République et son frère l'Emir de l'Etat du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani ont fortement contribué au raffermissement et au développement de ces relations d'exception.

Dans ce cadre, la visite du Président Tebboune au Qatar, en février 2022, aura été une importante halte en ce qu'elle a contribué à l'inauguration d'une nouvelle ère dans les relations entre les deux pays frères qui entendent jeter les bases d'un partenariat stratégique reposant sur une confiance mutuelle.

La visite de l'Emir de l'Etat du Qatar en Algérie en février 2020 a également contribué à la consolidation de la coopération bilatérale à tous les niveaux, notamment sur le plan économique avec des investissements qataris en forte hausse dans plusieurs secteurs d'activité.

Le Président Tebboune a qualifié, à plusieurs occasions, les relations algéro-qataries de fraternelles et d'excellentes, tandis que le chef d'Etat qatari a salué le rôle de l'Algérie aux niveaux régional et arabe, ainsi que son registre riche en réalisations en matière de résolution des conflits.

Les deux pays ont franchi en 2022 des pas importants sur la voie du renforcement de l'action commune et du développement de la coopération dans différents domaines.

L'Algérie et le Qatar ont, en effet, signé plusieurs mémorandums d'entente et d'accords de coopération, dont un accord portant sur l'établissement de consultations politiques et une coordination entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays, un autre sur la coopération juridique et judiciaire, en sus de la signature de plusieurs conventions dans les secteurs du tourisme, de l'artisanat, de la santé et de l'enseignement supérieur.

Outre l'inauguration, l'été 2022, de la ligne aérienne directe Alger-Doha, les deux pays ont lancé les projets de réalisation de l'hôpital algéro-qatari-allemand, et de l'extension du complexe de l'entreprise sidérurgique Algerian Qatari Steel (AQS) à Bellara (wilaya de Jijel).

Dans ce contexte, les deux parties se sont félicitées du niveau de concertation et de coordination bilatérales et formulé le souhait de les élargir pour couvrir tous les domaines.

Elles ont, en outre, souligné la convergence totale des vues sur les différents dossiers, notamment à l'égard des questions arabes, régionales et internationales, convenant de coordonner leurs positions pour renforcer la sécurité et la stabilité dans le monde.

L'Algérie et le Qatar plaident pour des solutions pacifiques aux crises survenant dans le monde et encouragent les actions visant l'établissement de relations internationales équilibrées basées sur la charte onusienne.

Les deux pays, qui militent aussi pour l'unité et la solidarité interarabes afin de surmonter les différentes crises, s'accordent à soutenir et à renforcer les cadres et mécanismes de l'action arabe commune.