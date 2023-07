Algérie: Renforcer la transparence et la lutte contre la corruption pour réaliser les ODD 2030

ALGER — La présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Mme Salima Mousserati, a affirmé samedi à Alger l'importance de renforcer la transparence, la reddition de compte et la lutte contre la corruption pour réaliser les Objectifs de développement durable (ODD) pour l'horizon 2030.

Dans son allocution à l'occasion du lancement officiel de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, Mme Mousserati a souligné que son instance "s'est basée dans l'élaboration de cette stratégie sur le plan 2030, lequel souligne l'importance de renforcer la transparence, la reddition de compte et la lutte contre la corruption pour réaliser les ODD, et met clairement en évidence le lien entre la corruption, la paix, les sociétés justes et inclusives dans l'objectif 16, ainsi que dans la déclaration politique issue de 32e Assemblée générale extraordinaire de l'Onu".

Elle a, dans ce sens, jugé impératif de "se référer à l'approche des ODD lors de l'élaboration des programmes sectoriels destinés à l'exécution, au suivi et à l'évaluation de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, susceptible d'habiliter l'Algérie à atteindre, efficacement et effectivement, les objectifs tracés pour l'horizon 2030".

Mme Mousserati a expliqué que la Stratégie nationale "vise à mettre en place une série de dispositions et plans stratégiques sectoriels tendant principalement à traiter la problématique de changement du comportement de l'individu et des groupes en vue de renforcer la transparence et la prévention et la lutte contre la corruption au niveau des secteurs public, économique et de la société civile étant des acteurs concernés par la mise en oeuvre et le suivi de cette stratégie".

Pour sa part, la représentante résidente du Programme des Nations-unies pour le développement (PUND) en Algérie, Blerta Aliko a salué le lancement de cette stratégie qu'elle a qualifiée de pas qualitatif aux efforts consentis par l'Algérie en matière de lutte contre ce fléau.

A son tour, la doyenne du corps diplomatique africain accrédité en Algérie, Mme Panduleni-Kaino Shingene a salué cette stratégie qui permettra, selon elle, de renforcer les efforts du continent en matière de lutte contre la corruption.

Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, a présidé la cérémonie du lancement officiel de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption (2023-2027), qui couronne le processus juridique et institutionnel réalisé par l'Algérie et son engagement en matière de lutte contre la corruption.

La cérémonie de lancement officiel s'est déroulée au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal, en présence de membres du gouvernement, de représentants de plusieurs secteurs, d'organismes consultatifs et de contrôle et d'entreprises nationales, ainsi que de représentants de la société civile et d'instances internationales.