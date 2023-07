Algérie: 5e'Algé'Rire' - De jeunes talents du stand up algérien sur scène

ALGER — Un spectacle collectif mettant en scène de jeunes talents du stand up, a été présenté, vendredi à Alger, sur la scène du 5e Festival international du rire "Algé'Rire".

Un public nombreux, a fait le déplacement au palais de la culture Moufdi-Zakaria pour voir sur scène des talents, confirmés ou en devenir, de l'humour algérien.

Si certains sont déjà connus du public à travers le petit écran comme Zoubir Belhor, Walid Seddiki et Yamna, d'autres jeunes talents qui se sont fait connaître sur la toile ou sur scène.

Sid Ahmed Belahcene, Adem Kassouri et Samy Gougam, sont montés, tour à tour, sur scène pour régaler un public "conquis" par un humour foncièrement algérien.

De petites blagues, aux anecdotes hilarantes puisées dans l'entourage social, les comédiens ont dû faire appel à un verbe tranchant, porté par une finesse du mouvement et une mise en scène captivante.

Yamna, une des figures du stand up, populaire sur les réseaux sociaux et à la télévision dénonce, avec finesse,des travers de la société et stéréotypes, alors que le quotidien social et le regard des jeunes reste au coeur de tous les spectacles.

En deuxième partie, un spectacle "Afro comedy", animé par de célèbres noms de la scène internationale à l'image de l'humoriste ivoirien Sacko Camara et le Québécois d'origine congolaise, Dolino, aux cotés de l'Algérien Redouane BH, a été présenté au patio du palais de la culture, équipé pour l'occasion d'une scène avec deux écrans géants.

La dernière soirée du festival sera animée samedi par l'humoritse franco-algérienne, Zohra Hamiti, plus connue sous le nom de scène "Houria Les yeux verts", qui se présente pour la première fois en Algérie avec son dernier show intitulé "Enfin moi".

Parallèlement aux spectacles de one-man-show, les organisateurs ont programmé également un atelier de formation animé par des professionnels, qui auront à encadrer et accompagner des humoristes de la nouvelle scène.

Un espace "Kids Corner" (Coin des enfants) dédié aux enfants, a été également mis à la disposition des bambins, gratifiés par des animations et ateliers ludiques en plus des spectacles de marionnettes et de clowns.

Organisé depuis 2013 par le promoteur de spectacle privé "Broshing Events", le Festival international du rire "Algé'Rire" attire chaque année un public nombreux.