Algérie: Explosion de gaz à Ghardaïa - Deux hélicoptères mobilisés pour le transport des blessés à Alger

ALGER — Les services de la Protection civile ont mobilisé deux hélicoptères appartenant au Groupement aérien du corps, afin de transporter les personnes blessés dans l'explosion d'une bonbonne de gaz, survenue vendredi à Ghardaïa, vers les deux hôpitaux des grands brûlés à Alger, suivant les instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, concernant la prise en charge des victimes nécessitant un transfert vers les centres hospitaliers spécialisés, indique un communiqué des mêmes services.

Le communiqué a précisé que "suite à une explosion d'une bonbonne de gaz, survenue le 14 juillet 2023, à 14:37 à Ben Izguen, commune de Bounoura (wilaya de Ghardaïa), qui a causé l'effondrement d'une maison et fait un mort (un enfant) et quatre blessés, dont deux graves nécessitant un transfert en urgence vers un hôpital spécialisé à Alger, et en exécution des instructions du président de la République concernant la prise en charge des victimes nécessitant un transfert vers les centres hospitaliers spécialisés, la Direction générale de la Protection civile a mobilisé deux hélicoptères appartenant au Groupement aérien du corps, afin de transporter les blessés (le père et sa fille) de la wilaya de Ghardaïa vers l'Hôpital des grands brûlés de Zéralda et l'EHS des Grands Brûlés +Pierre et Claudine Chaulet+ d'Alger".