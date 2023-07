Afrique du Nord: JSA/Haltérophilie - Six médailles pour l'Algérie

ALGER — La sélection algérienne (messieurs/dames) d'haltérophilie a glané six médailles (1 or et 5 argent) lors de la 4e et dernière journée de compétition, disputée vendredi à la salle omnisports de Bordj El Kiffan (Alger), pour le compte des Jeux sportifs arabes (JSA-2023), organisés du 5 au 15 juillet dans cinq wilayas d'Algérie.

L'unique médaille d'or algérienne a été l'oeuvre d'Aymen Touaïri dans l'épreuve de l'épaulé-jeté des -102 kilos, avec une charge à 193kg, après avoir remporté l'argent à l'arraché (167kg).

La médaille d'argent de l'épaulé-jeté est revenue à l'Irakien Qasim Al-Lami (192kg), alors que le Jordanien Asem AlSallaj a pris le bronze (177kg). Au mouvement arraché, le titre arabe a été adjugé à l'Irakien Qasim Al-Lami (172kg), alors que le Jordanien Asem AlSallaj (145kg) a complété le podium.

Touaïri a expliqué qu'il avait "choppé une grippe", et qu'il était incertain pour ces Jeux arabes, surtout qu'il devait "éviter d'aggraver" son cas, pour "ne pas compromettre" les importantes échéances internationales inscrites à son programme pour cette fin d'année 2023, notamment, les Mondiaux d'Arabie Saoudite (2-17 septembre) et les qualifications aux JO de 2024 à Paris.

"La compétition se déroulait chez nous, et quand j'ai repensé à ce merveilleux public, je me suis dit qu'il fallait que je participe, malgré cette grippe qui m'avait considérablement amoindri. J'ai vraiment puisé au plus profond de mes ressources pour décrocher ces deux médailles et j'en suis très heureux" a-t-il ajouté.

De leur côté, Salim Elbagor (+102 kilos) et Amina Yahia Mamoun (+81 kilos/dames) se sont contentés de deux médailles d'argent chacun aux deux mouvements. Elbagor a soulevé la barre de 150kg à l'arraché, derrière le vainqueur le Syrien Man Asaad (175kg), et devant le Tunisien Ezzdine Maik Lahmadi (130kg), alors qu'à l'épaulé-jeté, l'Algérien a réussi une barre de 170kg, derrière le Syrien (210kg) et devant le Tunisien (160kg).

Pour sa part, Amina Yahia Mamoun a soulevé la charge de 82kg à l'arraché, devant la Saoudienne Nujud Khormi (59kg) et derrière l'Egyptienne Shimaa Ali (85kg). Pour sa seconde médaille d'argent, l'haltérophile algérienne a réussi à l'épaulé-jété 106kg, à un kilo de l'Egyptien (107kg), devançant la Saoudienne Nujud, auteur de la médaille d'argent avec (81kg).

"Je n'ai que seize ans et c'est ma deuxième participation à un tournoi majeur avec les seniors. La première fois, c'était aux Championnats d'Afrique, pendant lesquels j'ai glané une médaille d'argent et deux bronze. Aujourd'hui, je termine avec deux médailles d'argent et je suis satisfaite de mon rendement, surtout que j'ai été confrontée à la rude concurrence égyptienne et tunisienne, deux athlètes, de surcroît, plus âgées et nettement plus expérimentées que moi", a déclaré à l'APS Amina Yahia Mamoun, juste après la cérémonie de remise des médailles.

"Mon prochain objectif sera les championnats du monde juniors, qui auront lieu au mois de novembre au Mexique. Mon rêve est bien évidement d'y décrocher une médaille, mais sachant que la concurrence sera certainement très rude, je serai tout aussi heureuse de terminer parmi les dix premières", a-t-elle ajouté.

De son côté, la deuxième algérienne engagée dans cette compétition, Bouchra Fatima Hirèche, a concouru dans la catégorie des 81 kilos et elle a été moins chanceuse que sa compatriote Amina Yahia Mamoun, puisqu'elle a dû se contenter de la cinquième place, derrière l'Egyptienne Rahma Al Sayed (Or), l'Irakienne Hadeel Salim Neamah Al-Saedi (Argent), la Marocaine Rkia Sabihi (Bronze) et la Bahreïnie Zaïneb Yahia (4e).