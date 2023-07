Sénégal: Accès des pme aux financements - L'ADEPME lance le guichet unique

L'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme) a officiellement lancé jeudi le guichet unique d'accès aux Petites et moyennes entreprises (Pme). Une plate-forme qui met en lien l'offre et la demande pour un meilleur accès des Pme à la ressource financière.

Au Sénégal, des initiatives entrepreneuriales ne tarissent pas. Mais, l'un des freins à l'éclosion de cet écosystème demeure le difficile accès aux financements. En réponse à ce frein, l'Agence de développement et d'encadrement des Petites et moyennes entreprises (Adepme), a procédé jeudi dernier au lancement officiel du guichet unique d'accès au financement.

A en croire le Directeur général de l'Adepme, Idrissa Diabira, ce guichet unique d'accès aux financements se révèle être « le premier en Afrique et il vise à réunir les différents acteurs qui permettent à une entreprise d'accéder au financement qui correspond à son profil et à son besoin ». Ledit guichet réunit « les institutions financières (banques, Système financiers décentralisés, fonds de capital-risque et les autres fonds, Structures d'appui et d'encadrement reconnues dans le cadre du dispositif de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest, les experts, les chambres consulaires et en particulier, les Chambres de Commerce, l'Adepme », précise le Dg.

Il contient également une « plate-forme site web », pour donner toutes les informations qui sont nécessaires à celui qui fait la demande pour le financement. Le difficile accès aux financements était jusqu'ici grandement lié au fait que les banques ne connaissent pas ceux qui sollicitent le financement d'un côté et de l'autre côté les Pme ne savent pas comment structurer les dossiers. « Aujourd'hui, ce problème est résolu grâce à cette plate-forme élaborée en collaboration avec la République fédérale d'Allemagne », a-t-il expliqué. Donc, « nous avons réussi à établir ce lien fondamental entre l'offre et la demande », s'est réjoui le Dg de l'Adepme.