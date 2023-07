Sénégal: Sédhiou-mise à disposition des fonds de développement des cultures urbaines - Les artistes élus du Sud aux anges, l'enveloppe du complexe culturel disponible

Le ministre de la Culture et du patrimoine historique a présidé hier, vendredi 14 juillet, la cérémonie officielle de remise des subventions aux porteurs de projets retenus dans l'octroi des fonds de développement des cultures urbaines.

Les artistes ainsi élus se réjouissent de la « démarche pragmatique du ministre » et rassurent de la bonne gestion des fonds. Par ailleurs, le ministre Aliou Sow a annoncé que les travaux de construction du complexe culturel de Sédhiou vont incessamment démarrer et le mémorial du bateau le Joola bientôt réceptionné, avant le 26 septembre prochain, date anniversaire du naufrage de ce navire.

Ils sont 14 porteurs de projets dont trois de la région de Sédhiou : Sakalata, Bathionaga et Silabokoto et les 11 autres répartis entre Ziguinchor et Kolda à bénéficier d'une subvention des fonds de développement des cultures urbaines pour une enveloppe de plus de trente et un millions de francs CFA. C'est le ministre de la Culture et du patrimoine historique, Dr Aliou Sow qui leur a remis ce vendredi et en mains propres leur chèque au centre culturel régional de Sédhiou : « c'est un dynamisme mis en place dans le cadre de la promotion des cultures urbaines. Le président de la République Son Excellence Macky Sall a mis en place cet important instrument qui, tout en préservant et consolidant les acquis, doit donner un coup de fouet au secteur » a déclaré le ministre.

Et d'ajouter « son Excellence Macky Sall a bien voulu porter le fonds à un milliard de francs CFA et donner également de nouvelles orientations qui prennent désormais en compte les industries créatives. Les montants livrés sont à hauteur de 60% de la demande accordée et le reliquat leur sera attribué à la fin contre présentation du rapport de mise en oeuvre.

Toutefois, nous prendrons l'option d'une mise à disposition intégrale prochainement pour éviter des retards liés à la non disponibilité des reliquats » a-t-il indiqué. Les bénéficiaires ne s'en portent qu'à coeur joie : « nous sommes très satisfaits de cette démarche très pratique et pragmatique de monsieur le ministre Aliou Sow. Cela va sans doute nous permettre de donner corps à nos projets et continuer à mieux vivre de notre art avec plus d'aptitudes à la créativité », a fait savoir Arona Diatta alias MC Rimka, originaire de Goudomp dans le sud de Sédhiou.

Les doléances vite assouvies, le blason culturel de Sédhiou bientôt redoré !

L'adjoint au maire de Sédhiou El Hadji Omar Kanté a magnifié cet accompagnement de proximité de la tutelle dans la promotion des acteurs culturels de la région. De même, le vice-président du Conseil départemental de Sédhiou Ousmane Diaïté y voit un tremplin assez solide pour valoriser le patrimoine culturel. Mais il s'est empressé de relever l'urgence de doter Sédhiou d'un complexe culturel et la réhabilitation du fort Pinet Laprade.

Pour ce qui est du complexe culturel, le ministre Aliou Sow rassure que c'est déjà un acquis : « au fait je n'ai jamais voulu réhabiliter ou rafistoler parce que déjà, il y'a un projet de complexe culturel pour Sédhiou. Dès lundi matin 17 juillet, je vais convoquer le directeur en charge de la construction en présence de mon directeur administratif et financier (DAF) pour me faire le point. Et aussi, je convoquerai l'entreprise qui a gagné le marché et que je ne connais même pas », a martelé Aliou Sow.

Et de préciser que « le complexe culturel de Sédhiou coûtera à l'Etat du Sénégal la somme de 480.184.150 CFA ». Dans un tout autre registre, le ministre Aliou Sow a annoncé que les travaux de construction du mémorial le Joola à Ziguinchor sont presqu'à terme. Enfin l'utile a été joint à l'agréable avec la prestation des artistes locaux comme un retour d'ascenseur au généreux donateur.