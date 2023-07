Algérie: Algérie-Palestine - Signature d'un mémorandum d'entente de coopération en matière de prévention et de lutte contre la corruption

ALGER — Un mémorandum d'entente de coopération a été signé, samedi à Alger, entre la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption et l'Instance palestinienne anti-corruption, en vue de renforcer la coopération et l'échange d'expertises.

Le mémorandum a été signé par la présidente de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, Salima Mousserati, et le président de l'Instance palestinienne anti-corruption, Raed Radwan, en marge de la cérémonie du lancement officiel de la Stratégie nationale de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption au Centre international de conférences (CIC) Abdelatif-Rahal.

Pour sa part, le président de l'Instance palestinienne anti-corruption s'est félicité de la signature de ce document, qui vise à renforcer la coopération bilatérale, évoquant le lancement de la nouvelle stratégie palestinienne de lutte contre la corruption 2024-2030.

A cette occasion, le responsable palestinien a adressé "ses profonds remerciements au peuple et au Gouvernement algériens, ainsi qu'au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le soutien constant apporté au peuple palestinien, dont la récente aide financière accordée par l'Algérie pour la reconstruction du camp de Jénine".