Afrique: Handisport/Para-athlétisme (Mondiaux-2023) - Médaille d'or et record du monde pour Safia Djelal au lancer du poids, argent pour Didane (100m)

PARIS — La lanceuse du poids algérienne Safia Djelal s'est adjugée le titre mondial, avec à la clé un record du monde chez la classe (F57), en finale disputée samedi au stade Cherlety à Paris pour le compte des Championnats du monde de para-athlétisme qui ont aussi permis à l'Algérie de glaner deux autres médailles: une en argent par Mokhtar Didane (100m/T36) et une en bronze grâce à Nassima Saifi (poids).

Engagée dans un concours avec neuf autres concurrentes, Djelal a réussi à tirer son épingle du jeu, avec tout d'abord ses six essais réussis, et un record du monde battu dès le premier essai (11,57m), améliorant d'un centimètre son propre record établi le 21 mars 2022 à Dubaï.

L'Algérienne a écrasé la concurrence durant ce concours devançant largement la Chinoise Xu Mian (10,77m), alors que l'autre algérienne Nassima Saifi a pris le bronze (10,51m), sa deuxième médaille personnelle à Paris après l'or remporté au disque.

Sur un nuage après cette brillante victoire, la championne du monde algérienne n'a pas caché sa joie."

Je suis fière de ma double consécration (titre mondial et record du monde). C'était un concours pas facile du tout face à des adversaires que je connais bien. Dans ce genre de concours, vous avez deux défis en face: réussir le 1er essai qui super important et peu importe sa distance, et être attentive à ses principales concurrentes. Dieu merci, avec mon très bon jet au premier essai, j'ai mis la pression sur mes concurrentes et à la fin je décroche le titre mondial, que je dédie aux personnes qui ont cru en moi", a déclaré Djelal.

De son côté, le sprinteur Mokhtar Didane a réussi son baptême de feu dans un mondial, en remportant la médaille d'argent au 100m/T36, couru en 11.99 (nouveau record d'Afrique). Le titre mondial est revenu à l'Australien James Turner (11.85) détenteur du record du monde de l'épreuve (11.72). La médaille de bronze a été gagnée par l'Argentin Chavez Alexis Sebastian en 12.03.

Déjà lors de demi-finales disputées vendredi, Didane avait pulvérisé le record africain de la distance en réalisant 12.33. derrière le même Truner (12.18).

La belle performance de Didane a été saluée par les spécialistes algériens et confirme les bonnes potentialités de cet athlète capable de réussir d'autres performances au niveau mondial.

Les compétitions des Championnats du monde se poursuivent samedi, avec la finale du concours de poids dames (F33), et l'entrée en lice de Boudjadar Ismahane qui part avec de réelles chances de monter sur le podium.

La veille, l'athlète Hamdi Sofiane a pris la 4e de la finale du 400m (T37) couru en 54.68 (son meilleur chrono de la saison), alors que ses compatriotes Mounia Gasmi s'est classée 4e en finale du poids (F32) avec un jet à 6,26m, de même que Boukoufa Achour, 8e du concours du poids (F45/46) avec un jet à 10,02m (meilleure performance personnelle).

Après sept journées de compétitions, l'Algérie pointe à la 19 position au tableau des médailles avec six breloques: deux or (Djelal et Saifi), une argent de Didane et trois bronze de: Abdellatif Baka (1500m/T13), Ahmed Mehideb au Club (F32) et Saifi (poids).

Le reste du programme des Algériens:

Dimanche 16 juillet:

08h30: Série 100m (T51): Mohamed Berrahal

18h00: Finale 1500m (T46): Samir Nouioua

18h52: Finale Club (F51): Nadjet Boucherf

19h27: Finale 100m (T51): Berrahal en cas de qualification

Lundi 17 juillet:

17h30 : Finale poids (F33) Kamel kardjena

17h42 : Finale 200m (T51) Mohamed Berrahal

18h52: Finale 1500m (T38) Abdelkrim Krai.