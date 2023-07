Algérie: Les inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers exclusivement électroniques

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a affirmé, samedi à Alger, que les inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers seront exclusivement électroniques à travers la coopération de ses services avec ceux du ministère de l'Education nationale et du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire pour avoir les données des nouveaux bacheliers.

M. Baddari a précisé lors d'une conférence de presse intitulée "Nouveautés des prochaines inscriptions universitaires" que la politique "zéro papier" a atteint "une étape très avancée" qui sera traduite lors des prochaines inscriptions universitaires des nouveaux bacheliers, expliquant "que l'opération se fera en ligne en coordination avec les ministères concernés avant de remettre au nouvel étudiant la carte d'inscription et l'attestation scolaire en ligne".

La même politique concernera les oeuvres de transport, de restauration et d'hébergement accompagnée d'une opération de numérisation d'accès aux structures et cités universitaires ainsi que l'accès aux repas en vue d'atteindre la gouvernance numérique sur laquelle ses services ont misé, a indiqué le ministre ajoutant que l'opération a été parachevée une année et demi avant l'échéance définitive.

Par la même occasion, l'application du Portail électronique dédié aux oeuvres universitaires "E-services mesrs dz" a été lancée. L'application propose 54 services et est connecté aux 46 plateformes lancées par le secteur au cours de l'année universitaire 2022-2023. La plateforme offre des services aux enseignants, aux étudiants et à l'administration.

Il a, en outre, fait savoir que l'opération intervient après la formation des formateurs qui a créé l'équilibre entre la création d'une plateforme dédiée à la formation des enseignants et la formation au niveau des centres, suivie actuellement de la préparation de nouveaux bacheliers à travers "une plateforme spéciale qui sera opérationnelle du 20 juillet au 20 septembre comme opportunité pour améliorer leur langue anglaise", indiquant que la plateforme reste "non obligatoire".

Le ministre a évoqué, par ailleurs, les nouveautés prévues pour la prochaine année universitaire (2023-2024), dont "la comptabilisation de la moyenne générale du baccalauréat, au cas où la moyenne pondérée ne permet pas à l'étudiant d'accéder à la spécialité souhaitée, ce qui augmenterait le taux de satisfaction aux voeux".

Les offres de formation qualifiées comportent "104 points de formation au cours du cursus de Licence et 235 au Master, ainsi que l'extension du réseau universitaire, notamment le pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah, à travers la création de deux écoles nationales supérieures en nanotechnologies et en systèmes indépendants.

Concernant les offres de formation, le ministre a rappelé "le renforcement du réseau des écoles supérieures des enseignants par la création d'une école à Saida, l'introduction de six (6) points de formation à distance et de six cursus de formation dans le cadre du double diplôme, la création de cinq (5) points de formation en pharmacie, de sept (7) points en sciences vétérinaires, de 14 annexes de médecine, de sept (7) points de formation des enseignants du cycle primaire en éducation physique et de (8) autres en langue anglaise".

Il s'agit, également, de la création de "40 points de formation des agronomes, de trois (3) pour le tronc commun en sciences et technologies, de quatre (4) points de formation en tronc commun Ingénieur en informatique, et de 42 autres au cursus dédiés exclusivement aux bacheliers en maths-techniques".